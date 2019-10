Sornzig

Auf der Wiese hinter der Kindertagesstätte „Kleine Früchtchen“ in Sornzig herrscht an diesem Sonntagmorgen ein buntes Gewimmel. Das Team der Einrichtung hat zum Herbst- und Drachenfest eingeladen. Jedermann ist als Gast willkommen. Zum achten Mal findet das Fest statt, bei dem auch viele Eltern zum Gelingen be...