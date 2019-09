Sornziger wollen Oktoberfest in Grün-Weiß

Sornzig

Es ist etwas Neues für den kleinen Ort und die Mitstreiter im Heimatverein Sornzig: Erstmals wird in die Klosterscheune zum grün-weißen Oktoberfest eingeladen. „Wir wollen hier keine bayrischen Traditionen kopieren, sondern eigene schaffen. Deshalb soll unser Tanz auf der Tenne ein richtig sächsisches Fest werden“, beschreibt Katja Leißner vom Verein.

Zünftiges Essen und Überraschungen

Die Veranstaltung am 19. Oktober sei ein Abend für alle – mit schöner Musik, zünftigem Essen und kleinen Überraschungen für die Gäste zwischendurch. Jung und Alt wolle man auf diese Weise zusammenbringen und ein paar vergnügliche Stunden bescheren. Dafür werde in der Klosterscheune eigens ein Tanzboden verlegt, dennoch habe jeder Gast einen Sitzplatz, beruhigt sie. Im Eintrittspreis enthalten ist das Essen – es gibt gebackenes Schwein – sowie ein Freibier pro Person. Für Musik sorgt DJ Fuchs, der an dem Abend auch live singen wird.

Kein Dresscode für die Gäste

Eröffnet wird das Fest im Kloster von Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler). „Er wird aber nicht den obligatorischen Fassanstich übernehmen, wir denken uns für den Auftakt etwas Eigenes aus“, kündigt Katja Leißner an, mehr will sie aber noch nicht verraten. Der Heimatverein freut sich auf viele Besucher in Feierlaune. Anders als häufig bei Oktoberfesten üblich, soll es in Sornzig keine Anzugsordnung mit Dirndl und Lederhose geben.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Familie Peege, Telefon 034362 239444 und im Geoportal Mügeln.

Von Jana Brechlin