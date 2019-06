Oschatz

Im nächsten Leben werde ich Friedhofsgärtner – ein Job, in dem man jede Menge Leute unter sich, aber trotzdem seine Ruhe hat, ein Job in dem man kreativ mit Menschen arbeitet, ohne mit ihnen diskutieren zu müssen. Und manchmal kommt jemand vorbei und erzählt was zur Stadtgeschichte – so wie bei den Oschatzer Friedhofsführungen. Die wiederum können manche auf den Tod nicht ausstehen – ohne teilgenommen zu haben. Was stört Menschen an Dingen, die sie gar nicht kennen?

Überall mitreden wollen

Die überwiegend im Internet aktiven Kritiker wollen eine Idee beerdigen, die gerade erst geboren ist. Da fordert mancher gar Mitspracherecht für das, was auf dem Friedhof passiert – schließlich finanziert er ihn ja mit! Wenn das so weiter geht, wollen am Ende noch Fernsehzuschauer der öffentlich-rechtlichen Sender bestimmen, was dort gesendet wird.

Analoge Rache an digitalen Hassrednern

Wir halten fest: Friedhofskultur ist, wie alle andere Kultur auch, ein Zuschussgeschäft. Gewinn machen mit dem Tod bekanntlich andere: Bestatter, eingangs erwähnte Friedhofsgärtner und Steinmetze. Dank letzterer ist späte Rache an denen möglich, die virtuell alles schlecht reden. Wer das Zeitliche segnet, kann Netz-Nörglern vom Grabstein aus noch mal kontra geben – und zwar ganz analog, mit Versen als Grabsteininschrift, die den Alles-Hassern zu denken geben, wie etwa: „Hier liegen meine Gebeine, ich wünscht’, es wären deine!“

Von Christian Kunze