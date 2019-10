Spannung beim Sägen: Sicherheitstag für Forstleute

Wermsdorf

Mit heftigem Regen und Wind begann am Mittwoch der Waldarbeitersicherheitstag im Wermsdorfer Wald. Dazu trafen sich Waldarbeiter und Auszubildende der Forstbezirke Leipzig und Taura. Im Fokus standen Sicherheitsschulungen und die Überprüfung von Arbeitsabläufen. Der sonst übliche Wettbewerb um den Waldarbeiter mit den besten Fähigkeiten und Kenntnissen zur Arbeitssicherheit wurde kurzfristig abgesagt. Auch wenn gegen Mittag wieder die Sonne schien, machte vor allem am Morgen das Wetter den Teilnehmern zu schaffen.

Wettbewerb abgesagt

„Wir werden diesmal keinen Wettbewerb durchführen, weil es keine fairen Bedingungen gibt“, begründete der Leiter des Forstbezirkes Taura Jan Glock. Dennoch sei der jährliche Waldarbeitersicherheitstag, der abwechselnd in den Revieren beider Forstbezirke stattfindet, ein wichtiger Termin: „Die Kollegen haben dabei die Gelegenheit, abseits des gewohnten Umfeldes miteinander ins Gespräch zu kommen, ihre Abläufe zu überprüfen und diese kritisch zu hinterfragen. Das ist wichtig, um Routinen zu unterbrechen“, machte er deutlich.

Keine schweren Verletzungen

Die Forstleute würden sich seit zwei Jahren im Katastrophenmodus befinden, meinte Jan Glock mit Blick auf die gestiegenen Herausforderungen durch heftige Stürme, lange Trockenperioden und die Borkenkäferplage. Dementsprechend wurde das Programm zum gestrigen Sicherheitstag angepasst: So gehörte auch das Demonstrieren und Üben von Spannungsschnitten zum Ablauf. Dabei wurde mit Hilfe von Spillwinden ein Baumstamm unter Spannung gesetzt – regelrecht gebogen, der dann mit der Kettensäge zerlegt werden musste. „Gerade bei Stürmen umgestürzte Bäume sind oft miteinander verhakt und unter Spannung. Dann muss umsichtig gearbeitet werden, damit es zu keinen Verletzungen kommt“, begründete Ralph Billwitz vom Forstbezirk Leipzig die Aufgabenstellung. „Das ist selbst für erfahrene Forstleute eine Herausforderung“, bestätigte Jan Glock. Bisher sei das gut gemeistert worden, denn in beiden Forstbezirken blieben die Mitarbeiter von schwerwiegenden Verletzungen verschont.

Ausrüstung wird kontrolliert

Zugleich wurde die Ausrüstung von 36 Forstarbeitern und Auszubildenden des zweiten und dritten Lehrjahres überprüft. Dabei wurden sowohl Schnittschutzhosen als auch Motorkettensägen kontrolliert und die Mitarbeiter, wenn nötig, auf Mängel hingewiesen. Noch recht neu ist der Helm mit Funktechnik im Ausrüstungspaket der Profis. „Wir haben mittlerweile alle Waldarbeiter damit ausgestattet und wollen heute gleich testen, wie vertraut die Kollegen mit der Technik sind“, kündigte Ralph Billwitz an.

Waldarbeiter bauen das Geländer für die Balance-Übung. Quelle: Jana Brechlin

Veranstaltungen wie diese seien wichtig, um die Aufmerksamkeit zu schärfen und so die Sicherheit zu erhöhen. Ziel sei es, Arbeitsunfälle zu verringern und Ausfallzeiten zu vermeiden, fügte Billwitz hinzu. Deshalb waren auch Thomas Roitzsch und David Scholz von der Unfallkasse Sachsen am Mittwoch im Wermsdorfer Wald, die für die Arbeiter eine ungewohnte Aufgabe hatten: Über einen straff gespannten Gurt musste balanciert werden – ähnlich wie auf einer sogenannten Slackline, nur dass der Gurt an der Station breiter war und links und rechts zur Sicherheit von einem eigens aufgestellten Geländer flankiert wurde. „Balancieren müssen die Waldarbeiter im unwegsamen Gelände auch, darin haben sie natürlich Erfahrung, oft tragen sie dann noch schweres Gerät, was alles noch schwieriger macht“, beschrieb David Scholz. Auf der Slackline werde die Muskulatur trainiert. Das helfe, Unfälle zu vermeiden, erklärte Thomas Roitzsch. Man wolle damit Anregungen geben, Bewegungsabläufe und Koordination zu schulen.

Unfälle vermeiden

Oft seien es die zunächst kleineren Unfälle, die den Waldarbeitern zusetzen: „Gerade auf regennassem und unebenem Untergrund kommt man leicht ins Stolpern und Rutschen und kann stürzen“, so die Fachleute von der Unfallkasse. Das gelte es, mit Präventionsmaßnahmen zu vermeiden.

Von Jana Brechlin