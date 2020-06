Sparkasse: größter Finanzdienstleister der Collm-Region erwirtschaftet erneut Gewinn

Oschatz/Collm-Region

Vor dem Hintergrund des düsteren Corona-Wirtschafts-Szenarios hat die Sparkasse Leipzig jetzt ihre Bilanz für 2019 vorgelegt. In den Zahlen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht eingepreist. Tatsächlich hat das regionale Kreditinstitut im vergangenen Jahr gute Geschäfte gemacht und einen Bilanzgewinn von drei Millionen Euro erwirtschaftet. Damit hat die Sparkasse punktgenau den Bilanzgewinn von 2018 wiederholt.

Größtes Filialsystem der Region

Für die Menschen in Oschatz und der Collm-Region ist die Sparkasse Leipzig weiterhin der wichtigste Finanzpartner. Während sich in den vergangenen Jahren immer mehr Finanzinstitute aus der bevölkerungsarmen ländlichen Region zurückgezogen haben, ist die Sparkasse stark in der Collm-Region vertreten. Nach wie vor gibt es eine Geschäftsstelle in Wermsdorf, Mügeln und Dahlen sowie zwei Geschäftsstellen in Oschatz. Zudem ist das Sparkassenmobil mehrfach im Monat in den Orten Cavertitz und Borna präsent. Einziger Minuspunkt: Außerhalb der Geschäftsstellen hat sich die Sparkasse im Bereich der Geldautomaten völlig zurückgezogen.

Anzeige

Jedes zweite Unternehmen hat ein Sparkassenkonto

Nach eigenen Angaben hat die Sparkasse Leipzig in ihrem Betreuungsgebiet 600 000 Kunden, von denen etwa ein Drittel die Onlinedienstleistungen des Kreditinstituts nutzen. Für viele Unternehmen und Unternehmer in der Region ist die Sparkasse offenbar ein wichtiger Partner. Jedes zweiter Unternehmen in der Leipziger Region hat ein Firmenkonto bei der Sparkasse Leipzig.

Weitere LVZ+ Artikel

Über ihre regionalen Stiftungen unterstützt die Sparkasse auch Vereine und Projekte vor Ort. So erhielt unlängst die Oschatzer Tafel eine Spende von 3000 Euro.

Von Hagen Rösner