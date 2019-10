Torgau-Oschatz

Die Sparkasse Leipzig unterstützt die Brandschutzerziehung in der Region. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz Frank Reichel erhielt jetzt einen Spendenscheck über 1500 Euro aus den Händen der Oschatzer Filialleiterin Silvia Barth und der zuständigen Kundenberaterin Manja Köppe. Insgesamt schütte das Geldinstitut im Bereich der Vertriebsdirektion Nordsachsen zweimal im Jahr rund 30 000 Euro für gemeinnützige Projekte aus, sagte Silvia Barth. Dabei handele es sich um Erträge aus dem PS-Gewinnsparen der Sparkassen-Kunden.

Angebot soll wetterunabhängig werden

Interessierte Vereine oder Einrichtungen können sich mit ihren Projekten um Zuschüsse bewerben. „Wir haben einen Antrag auf Unterstützung gestellt, weil wir unsere Brandschutzerziehung in Kindereinrichtungen und Schulen ausbauen wollen“, erklärte Frank Reichel. Der Kreisverband habe dafür einen Anhänger im Einsatz, der mit verschiedenen Exponaten und Materialien bestückt ist. Mit der Spende der Sparkasse wolle man jetzt weiteres Zubehör kaufen, darunter auch ein Pavillon, um künftig wetterunabhängig Projekte anbieten zu können.

Frank Reichel bei der Vorführung mit dem Material des Brandschutzanhängers. Quelle: Kristin Engel

„Für uns ist das eine sehr konkrete und direkte Hilfe. Damit kann unsere Arbeit zugunsten der Feuerwehren sichtbar gemacht werden“, unterstrich der Verbandsvorsitzende. Ziel der Brandschutzerziehung sei es, Kinder so früh und so umfassend wie möglich über richtiges Verhalten zu informieren und so die Sicherheit zu erhöhen und dem Nachwuchs Handwerkszeug zu vermitteln, wie man sich im Notfall richtig verhält.

Offen für Vereine und Einrichtungen

Für den Kreisverband, der in den Regionen Torgau und Oschatz rund 3800 Mitglieder vertritt, ist es die erste Spende dieser Art. „Grundsätzlich können sich dafür alle Vereine, aber auch Schulen oder Kindereinrichtungen bewerben“, unterstrich Silvia Barth.

Von Jana Brechlin