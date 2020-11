Sparkassenbesuch eines Rentner in Oschatz läuft aus dem Ruder

Oschatz

Beim Geld hört die Freundschaft bekanntlich auf. Ende vergangener Woche führte eine monitäre Angelegenheit in der Sparkassenfiliale in der Blomberger Straße in Oschatz zu gar einem handfesten Polizei-Einsatz.

Ein Päckchen mit Geld

Ein 78-jähriger Rentner aus Luppa (Name ist der Redaktion bekannt) fand sich in der Filiale ein, um Bargeld – immerhin 14 000 Euro – abzuheben. „Ich hatte die Abhebung vorher, wie es gefordert ist, angemeldet und wollte mir das Bargeld am folgenden Tag abholen“, berichtete der Mann. Am Schalter der Sparkassenfiliale wurde ihm ein Päckchen mit dem eingeschweißten Bargeld überreicht. „Ich bin es gewohnt, dass man das Geld auch nachzählt, wenn man es erhält“, berichtete der Senior. Nach Angaben des Mannes wurde das gemeinsame Geldzählen jedoch verweigert und in diesem Moment begann der Sparkassenbesuch aus dem Ruder zu laufen.

Angstzustände und hoher Blutdruck

Das Päckchen mit dem Geld wurde dann doch in der Filiale geöffnet. Der Senior zählte und die Summe stimmte nicht. „Ich war total aufgeregt und hatte mich offenbar verzählt“, berichtete er später der OAZ. Nach einem aufgeregten Wortwechsel wurde die Polizei gerufen, die versuchte, den fast 80-Jährigen aus der Sparkasse zu lancieren. „Ich bin so angegangen worden, dass ich das Bewusstsein verloren habe und einfach nichts mehr tun konnte. Ich wurde wie ein Verbrecher behandelt“, beschreibt er seine hilflose Situation. Am Ende wurde er in die Collm-Klinik gebracht. Diagnose: Angstzustände und überhöhter Blutdruck.

Inzwischen befindet sich der Luppaer wieder zu Hause. Doch der Vorfall wurmt ihn immer noch. „Mir wurde auch noch ein Hausverbot für die Sparkasse ausgesprochen. Jetzt werde ich mir noch eine andere Bank suchen müssen“, sinniert er. Gleichzeitig überlegt er, rechtliche Schritte gegen das Kreditinstitut und die Polizeibeamten einzuleiten. Der Vorfall sei von der Kamera in der Bank gefilmt worden, mutmaßt er.

Nachzählen ist nicht vorgesehen

Wie verhält es sich wirklich mit dem Bargeld nachzählen in der Bank? Barbara Bauer, Pressesprecherin der Sparkasse Leipzig, informiert.

„Tatsächlich ist es so, dass die Abhebung von Bargeldbeträgen, die höher als 5000 Euro sind, eine Anmeldung erfolgen muss. Das Geld wird dann im Vier-Augen-Prinzip von Bankmitarbeitern gezählt und in einem Safe-Bag deponiert. Das ist meist eine verschlossene Plastiktüte“, berichtet Bauer. Ein Nachzählen am Schalter sei nicht vorgesehen, nur die Geldübergabe. Ähnlich verhalte es sich auch am Geldautomaten, an dem man das Geld ausgezahlt bekommt, aber eine gemeinsame Überprüfung der Summe nicht stattfindet. Dass es jemals Unregelmäßigkeiten bei einem Safe-Bag gegeben hat, sei ihr nicht bekannt.

Von Hagen Rösner