Sommer, Sonne, Badefreude. Seit ersten Mai hat das Waldbad Schmannewitz geöffnet. Wenn Badchef Harald Kutsche täglich die Wassertemperatur misst, freute er sich, wenn die Quecksilbersäule kletterte. Am Sonnabend zeigte die eine Wassertemperatur von 24 Grad an. Die der Luft lag knapp darüber. Am Nachmittag herrschte hier ein stetiges Kommen und Gehen.

Zufrieden mit der Besucheranzahl

„Vor einer Woche hatte wir am Sonnabend über den Tag verteilt 500 Besucher. Heute werden wir das nicht erreichen. Aber wir sind zufrieden. Corona hält doch schon noch Besucher ab“, so Kutsche. Es gebe dafür deutlich mehr Anfragen für die wenigen Zelt- und Stellplätze auf dem Gelände für einen Kurzurlaub. Vor allen Familien schätzten die Serviceangebote wie die Imbissversorgung, Spielangebote. den Bootsverleih, die Wasserrutsche und die wieder funktionierende Seilbahn und vor allem das weiträumige Gelände. „Da kann man genügend Abstand halten“, so der Betreiber. Florian Schwarz von der DRK-Wasserwacht nickt. „So hat man alles schön übersichtlich im Blick“, fügt der 18-jährige Dahlener, der sich seit acht Jahren als Rettungsschwimmer engagiert, hinzu. Die Hitze der vergangenen Wochen und wenig Niederschlag in den Monaten davor haben allerdings schon dazu geführt, dass der Sprungturm gesperrt werden musste. „Wenn kein Regen in den nächsten Tagen kommt, dann muss ich auch noch die Rutsche außer Betrieb nehmen.“ Pessimismus wollen der 59-Jährige und sein vierköpfiges Team aber nicht aufkommen lassen, wenngleich durch die ganze Corona-Misere doch weniger Besucher kamen.

Volleyballer üben im Sans

Besuchereinbrüche verzeichnet auch das Mügelner Stadtbad im Vergleich zum Vorjahr. Doch auch hier tummelten sich am Wochenende Jung und Alt im Nass. Doch nicht bei jedem Gast stand das im Vordergrund. So trafen sich Volleyballer der SG Döllnitztal zum Spiel wie jedes Wochenende auf der dafür vorhandenen Sandanlage. Am 18. Juli sind sie hier Gastgeber für das Turnier um den Pokal von Mügelns Bürgermeister. „Ich komme oft von Oschatz nach Mügeln, um mich mit Freunden hier im Bad zu treffen.

Imbiss-Pächter Ulf Jungnitz schreibt das aktuelle Speiseangebot im Mügelner Bad an die Tafel. Acht verschiedene, in der Ferienzeit kommen Nudeltagesgerichte hinzu, hat er im Angebot. Quelle: Bärbel Schumann

Uns gefällt, dass man hier seinen Freiraum hat, die Mitarbeiter sehr freundlich sind und auch das Imbissangebot sehr gut ist“, erzählt Syna (15), als sie bei Imbissbetreiber Ulf Jungnitz auf ihr Essen wartet. Lob für ihn, dass von etlichen Gästen zu hören ist und oft auch mit dem Prädikat „Familienfreundlich“ ergänzt wird. Dazu trägt bei, dass der Gastronom in der Schulferienzeit extra Tagesgerichte anbietet. „So kann man als Familie den ganzen Tag im Bad bleiben und alles bleibt bezahlbar“, meint später eine Mutter.

300 Besucher gezählt

Das Badteam, zu dem neben Badleiter Klemens Paulin und Martin Zapf auch Ramona Schwalowski und Manuela Schumann an der Kasse gehören, ist froh, dass wieder viele Besucher kommen. Über den Tag verteilt waren das schon mal 300. Doch es werde schon noch eine Weile brauchen, bis wieder Normalität herrsche, sind sie sich sicher.

