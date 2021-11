Spendenaktion „Licht im Advent“: Hilfe für Schüler mit Hörschwäche

129 Schüler lernen an der Evangelischen Werkschule in Naundorf, darunter viele mit Hörschwäche. Damit diese Kinder künftig besser dem Unterricht folgen können, würde die Schule in einem Klassenzimmer gern eine Akustikdecke installieren. Unsere Aktion „Licht im Advent“ soll nun helfen, dass dies möglich wird.