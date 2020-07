Spendenaktion für Gaudlitzer Kinder: Empathie kann ansteckend sein

Selbst in der Krise gibt es lichte Momente: So hat Marcel Ulrich, der eigentlich nur der Arbeit wegen in Gaudlitz vorbeischaute, ohne großes Aufsehen eine Spendenaktion für die Heimkinder dort ins Leben gerufen. Klasse. Und doch braucht es doch gar nicht viel, um selbst unter Corona zusammenzurücken, kommentiert OAZ-Redakteur Manuel Niemann.