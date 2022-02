Spender rettet das Leben von Mario Foge aus Mügeln

Region Oschatz/Mügeln

Die Vorweihnachtszeit im vergangenen Jahr war für Mario Foge eine Zeit des Wartens, des Wartens auf ein Wunder. Der 24-Jährige, der mit seiner Verlobten Sasha und seinem 16 Monate alten Sohn Jack im Mügelner Stadtteil Paschkowitz wohnt, war bereits 2020 an bösartigem Blutkrebs erkrankt (akute lymphatische Leukämie). Im Laufe des vergangenen Jahres rappelte sich der junge Mann wieder auf, war voller Hoffnung, den Krebs besiegt zu haben. Die junge Familie schmiedete wieder Zukunftspläne. Doch die wurden Ende November 2021 brutal zerstört. Der Krebs war zurück gekehrt. Mario Foge rechnete mit dem Schlimmsten.

Genetischer Zwilling vor Weihnachten gefunden

Nun stand fest: Nur eine Stammzellenspende konnte das Leben des jungen Familienvaters noch retten. Doch dafür musste ein genetischer Zwilling gefunden werden. Da Mario Foge keine Geschwister hat, ist er auf einen Fremdspender oder eine Fremdspenderin angewiesen. Seine Verlobte sagte Mitte Dezember: „Wir haben nur noch einen Weihnachtswunsch: Marios Herz soll weiter schlagen. Deshalb bitten wir alle: Lasst euch als Spender registrieren.“ Ihr Herzenswunsch sollte erhört werden. Einen Tag vor Heiligabend, als der 24-Jährige zur Untersuchung in der Uniklinik Leipzig war, informierten die Ärzte Mario Foge, dass ein genetischer Zwilling für ihn in Deutschland gefunden wurde.

Was ist eine Stammzellenspende? Bei einer Stammzellspende werden die Stammzellen entweder direkt aus der Blutbahn (periphere Stammzellspende) oder aus dem Knochenmark (Knochenmarkspende) einer Spenderin oder eines Spenders gewonnen. Auch aus Nabelschnurblut von Neugeborenen können Stammzellen gewonnen werden. Wer Stammzellen spenden möchte, muss mindestens 50 Kilogramm wiegen und 18 Jahre alt sein. Sobald der potenzielle Spender das 55. Lebensjahr überschritten hat, schwanger ist oder ein Kind stillt, darf nicht mehr gespendet werden. Bei gesunden Spendern ist die Gefahr ernster Komplikationen gering. Das Knochenmark selbst regeneriert sich in kurzer Zeit.

Wie ist es seitdem weiter gegangen? Am 18. Januar wurde Mario Foge in der Uniklinik Leipzig aufgenommen, wo er eine Chemotherapie und Bestrahlungen erdulden musste. Am 25. Januar folgte dann die Stammzellen-Transplantation. „Damit hatte er sehr zu kämpfen, aber er hat sich durchgekämpft“, sagt seine Mutter Janet Hopsch. Die ganze Familie sei dem Spender der Stammzellen unsagbar dankbar. „Denn er hat unserem Sohn ein zweites Leben geschenkt. Wir freuen uns schon auf den Tag, an dem wir ihn kennen lernen dürfen“, blickt die 42-Jährige voraus. Seinen Spender kann Mario Foge wahrscheinlich in zwei Jahren treffen.

Nach Transplantation ist Mario Foge wieder zu Hause

Seit der Transplantation wachsen die Stammzellen an und die Blutwerte von Mario Foge stabilisieren sich. Am Mittwoch vergangener Woche konnte er aus der Klinik entlassen werden. Zu Hause wurde er von seiner überglücklichen Familie sehnsüchtig erwartet. Sohn Jack war froh, dass sein Vater endlich wieder mit ihm spielen konnte.

Ganz normal ist das Leben der kleinen Familie aber noch nicht, da das Immunsystem des 24-Jährigen weiterhin schwach ist. „Wir müssen sehr aufpassen, dass sich Mario nicht mit irgendwas ansteckt“, sagt seine Mutter. Unterstützung bekomme die Familie dabei vom Mügelner Bürgermeister Johannes Ecke und dessen Frau Annett, die in der Schwetaer Kindertagesstätte „Grashüpfer“ arbeitet. Jack wird im „Grashüpfer“ betreut. „Sie helfen uns sehr und passen auf, dass sich Jack nichts einfängt, was seinem Papa schaden könnte.“

Der 25. Januar ist Marios zweiter Geburtstag

„Der 25. Januar ist Marios zweiter Geburtstag, den wir nun jedes Jahr feiern werden. Wir sind so glücklich, dass so viele Menschen Anteil an dem Schicksal von Mario genommen haben und meinem Sohn ein zweites Leben geschenkt haben“, sagt Janet Hopsch. Ohne die Unterstützung von vielen Menschen wäre es kaum möglich gewesen, einen genetischen Zwilling für den Mügelner zu finden.

Von Frank Hörügel