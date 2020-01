Zwei Aufträge für insgesamt rund 45 000 Euro vergaben die Dahlener Stadträte für den Spielplatzbau. Davon soll in Börln eine neue Anlage entstehen und in Dahlen ein Platz erweitert werden.

Spiel, Fitness und Beweglichkeit in Börln und Dahlen

