Spielplatz soll Dorfkern von Niedergoseln beleben

Mügeln

Wiederbelebungsmaßnahmen für Dorfkern von Niedergoseln: „Seit 2015 reden wir über diese Wasserpumpe“, erinnerte sich Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung an eine Baustelle, die in Niedergoseln noch wartet.

Ein Förderantrag war zuvor gestellt und gescheitert, weil die Summe damals zu niedrig war. Im Oktober des Vorjahres drängte dann der Ruf einer Bürgerinitiative in den Stadtrat: Der Niedergoselner Mario Michaels hatte damals 86 Stimmen aus Niedergoseln, Grauschwitz, Mahris und Zschannewitz gesammelt und übergab sie trotz gestrichener Bürgerfragestunde einem damals etwas überfallenen Bürgermeister.

Die Wasserpumpe aus Holz ist in keinem guten Zustand. Quelle: Manuel Niemann

Spielplatz in Niedergoseln ohne Weiteres zu finanzieren

Die Forderungen waren schon sehr konkret: Die Stadt sollte teilweise in Eigenleistung im Frühjahr 2021 eine Doppelschaukel, einen Sandkasten, Bänke, einen Bolzplatz sowie ein Fahrradgeländeparcours errichten.

Klar damals auch die Absage an das Unterfangen: Das Geld, um einen solche Spielplatz zu errichten, wenn er vom TÜV abgenommen werden soll – damals standen 60.000 Euro im Raum – sei nicht da. Als Kompromiss war vorgeschlagen worden, einen Bolzplatz einzurichten und sich nach Förderquellen umzusehen.

Nach einem erneuten Treffen mit Anwohnern und Stadtvertretern im Juni vor Ort, das noch keinen Durchbruch brachte, nun eine Wende: Den Niedergoselnern kommt es zugute, dass der Stadt an anderer Stelle schlicht das Geld fehlt.

Angebote für Flutlichtanlage sprengen Budget

Die Stadt hatte geplant, die Flutlichtanlage am Sportplatz in Mügeln mit Mitteln aus dem Leader-Budget zu erneuern. „Jetzt haben wir Angebote eingeholt und die lagen höher, als es vom Regionalbudget her geplant war“, beschrieb Johannes Ecke das Eingangsdilemma.

Die Stadt hatte daraufhin den Antrag gestellt, das für dieses Jahr bereitgestellte Geld aus dem Fördertopf Sächsisches Zweistromland Ostelbien abzutreten und dafür im kommenden Jahr mit der doppelten Menge dann die Flutlichtanlage bauen zu können. Dies sei abgelehnt worden.

„Wir durften es nicht verschieben. Hals über Kopf mussten wir uns entscheiden, was machen wir jetzt mit dem Geld?“ Ein neuer Projektantrag musste flugs her, der zur Vitalisierung des Dorfkerns von Niedergoseln gestellt wird, damit die Fördermittel nicht verfallen.

Niedergoseln wird Ziel für Fördermittel

20.000 Euro, mit denen wahrscheinlich zunächst eine Doppelschaukel aufgestellt wird, außerdem soll ein Bolzplatz entstehen und die historische Wasserpumpe instandgesetzt werden, um das Dorf zu beleben. Damit Kinder beim Spielen nicht im nahegelegenen Becken ertrinken können, muss außerdem ein Zaun sie sichern. Die Stadt muss dafür einen Eigenanteil von 20 Prozent, also 4000 Euro, aufbringen. „Das gefällt mir jetzt, was hier kommt“, sagte Stadtrat Rico Winterlich (AfD), kritisierte aber zugleich, dass das bei der Versammlung im Juni noch nicht bekannt geben wurde.

Außerdem hakte er nach, wie es sich mit dem aktuellen Pachtvertrag für die Wiese verhalte, auf der zukünftig gebolzt werden soll. Sei der nicht erst verlängert worden? Das stimme, allerdings habe es zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussicht auf diese Fördermittel gegeben. Der Pächter sei informiert, sagte Johannes Ecke, er sollte sich einrichten, dass, sobald die Stadt irgendwoher Fördermittel erhalte, auf ihn in diesem Pachtjahr zukommen werde. Die seien aber noch nicht zugesagt, erinnerte Bauamtsleiterin Anke Groß. „Ich verkünde es erst dann, wenn wir sie auch haben“, begründete Ecke.

Die historische Wasserpumpe steht ganz in der Nähe des Kriegerdenkmals. Quelle: Manuel Niemann

Sportlerheim erhält barrierefreien Eingang

„Können Kinder in diesem Jahr dort noch Fußball spielen?“, wollte Winterlich konkret wissen. Wenn die Mittel bewilligt werden sollten, müssten sie auch in diesem Jahr investiert werden, erhielt er als Antwort, allerdings dauere ein Spielplatzbau. Für die Flutlichtanlage – deren Angebote lagen über 33.000 Euro –, suche die Stadt nun andere Finanzierungsmöglichkeiten, erfuhr Stadtrat Matthias Keilwagen (SV Mügeln/Ablaß 09), sie liege erst einmal auf Eis.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dafür seien Fördermittel eingegangen für einen barrierefreien Eingang im Sportlerheim. Eine schräge Ebene kann dort als Auffahrt für Menschen mit Behinderung eingerichtet werden. Zu 100 Prozent könne sie aus dem Investitionsprogramm „Barrierefreies Bauen – Lieblingsplätze für alle“ finanziert werden, von dem auch die Alte Mädchenschule profitiert, wo ein behindertengerechtes WC installiert wird.

„Vielleicht findet sich ja wieder eine Förderung für Sportanlagen, da muss man reagieren“, versprach Bürgermeister Ecke mit Hinblick auf das Flutlicht. Eine Enthaltung aus Ablaß kassierte der Beschlussantrag für das Projekt dann dennoch.

Von Manuel Niemann