Spielt Goitzsche Front zur Balkontour in Oschatz?

Oschatz

Die Band Goitzsche Front aus Bitterfeld hat am Mittwoch in Zeitz ihre „ Balkontour“ gestartet, mit der die Musiker der Corona-Krise trotzen wollen. In dieser und in der nächsten Woche wollen die bekannten Musiker durch Mitteldeutschland touren und von einem 40-Tonnen-Sattelschlepper aus mit bis zu vier Auftritten pro Tag für Stimmung sorgen. Die Fans der Band entscheiden darüber, ob Goitzsche Front auch in ihrer Heimatstadt spielt. Per Mail können sich die Fans dafür bewerben (siehe unten).

Bewerbungen aus Oschatz

Mit etwas Glück könnte auch Oschatz in der kommenden Woche mit auf dem Tourplan stehen. „Wir haben bereits acht Bewerbungen aus Oschatz“, sagte Bandmanager Steven Dornbusch am Mittwoch auf OAZ-Anfrage. Die jeweiligen Auftrittsorte werden bis zu den Konzerten geheim gehalten.

Anzeige

Abstand ist oberstes Gebot

So nah wie sonst werden die Fans ihren Idolen bei der „ Balkontour“ aber nicht kommen können. Wegen der Corona-Gefahr ist Abstand halten das oberste Gebot. Sänger Pascal Bock wünscht sich, dass die Zuhörer auf Balkonen stehen oder die kurzen Konzerte vom Fenster aus verfolgen. Für die Oschatzer Fans empfiehlt Bandmanager Dornbusch folgende Strategie: „Per E-Mail bewerben und dann Daumen drücken.“

Hier können sich Fans für einen Auftritt von Goitzsche Front bewerben: info@newado-entertainment.de

Von Frank Hörügel