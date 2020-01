Spitzenpreise für qualitativ hochwertiges Holz

Wermsdorfer Wald

In der vergangenen Woche fand in der Dresdner Heide die 21. Säge- und Wertholzsubmission des Sachsenforstes statt. Unter den dabei angebotenen 456 Stämmen befanden sich auch zehn aus dem Wermsdorfer Wald.

Eiche dominiert Einlieferungen aus dem Forstbezirk Leipzig

Wie Christiane Wolfram, Pressesprecherin des Forstbezirkes Leipzig, mitteilte, hat dieser 56 Wertholzstämme mit insgesamt rund 100 Festmetern zur Submission angeliefert. Sie hätten im Durchschnitt einen Erlös von 500 Euro pro laufendem Meter erzielt. Mit fast 90 Prozent sei die Eiche die dominierende Baumart unter den angebotenen Stämmen gewesen. Dabei habe es sich um 40 Stiel- und neun Traubeneichen gehandelt. Daneben seien aus dem Forstbezirk noch fünf Eschen, zwei Lärchen und eine Vogelkirsche nach Dresden gebracht worden. „Bei den zehn Stämmen aus dem Wermsdorfer Wald handelte es sich ausschließlich um Eiche“, stellt Christiane Wolfram fest. Sie seien an sechs verschiedene Bieter gegangen, darunter neben Sägewerken auch Holzkünstler und internationale Furnierhersteller.

Erlöse helfen bei Waldsanierung

Dass wegen Sturm- und Dürreschäden sowie hohem Schädlingsaufkommen die Holzpreise im Keller sind und andererseits Holz versteigert werde, sei kein Widerspruch. Die Waldschäden würden nichts daran ändern, dass die Möbelindustrie, Instrumentenbauer oder Sägewerke nach wie vor Bedarf an hochwertigem, nachhaltig gewachsenem Holz hätten. Mit der Wertholzsubmission unterstütze der Sachsenforst private und körperschaftliche Waldbesitzer dabei, für ihr Holz Spitzenpreise zu erzielen. Thomas Rother, Leiter der Abteilung Forstbetrieb im Sachsenforst, bezeichnete das Ergebnis der Submission für die sächsischen Waldbesitzer als „hilfreich in der aktuellen schwierigen Situation“. Auf Erlöse aus Holz in höchster Qualität sei dringend angewiesen, wer umfangreiche Waldsanierungen oder Wiederbewaldungen durchführen muss.

Bei der Submission in Dresden waren nach Angaben des Sachsenforstes in der vergangenen Woche insgesamt 225944 Euro erlöst worden. Über alle Baumarten hinweg entspräche das einem Preis von 343 Euro je Festmeter.

Am Donnerstag Besichtigung des Submissionsplatzes möglich

Der Forstbezirk Leipzig bietet am Donnerstag, 10 Uhr für Waldbesitzer und andere Interessierte eine Führung über den Submissionsplatz an. Treffpunkt ist der Parkplatz Blockhütte. Aus Richtung Dresden ist er über die Fischhausstraße und anschließend Radeberger Landstraße Richtung Radeberg zu erreichen. Zirka einen Kilometer nach dem Ortsausgang Dresden befindet sich links die mit einem Hinweisschild gekennzeichnete Waldwegeeinfahrt zum Submissionsplatz.

Übrigens ist die Wertholzsubmission zwar ein meistbietender Verkauf,allerdings ohne Auktionshammer und die von Kunst- und Immobilienversteigerungen bekannten „telefonischen Bieter“. Die Stämme können vor der Submission besichtigt werden. Anschließend geben die Interessenten ihre Angebote in verschlossenen Umschlägen ab. Das höchste Gebot bekommt am Tag der Submission den Zuschlag.

Von Axel Kaminski