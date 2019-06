Lampersdorf

Mit Hilfe einer Teleskopstange ging es dann doch schnell: Die Plane, die am Lampersdorfer Gerätehaus noch das neue Brandschutzmobil des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz vor neugierigen Blicken verbarg, konnte am Dienstagnachmittag beiseite gezogen werden. Zunächst gab sie den Blick auf eine große Menge von Firmenlogos und Werbeanzeigen frei.

Mehr als 30 Firmen, Gemeinden und Organisationen haben sich an der Finanzierung dieses Fahrzeuges und seiner Ausstattung beteiligt. Dabei handelt es sich um einen Anhänger, der mit einer Feuerwehr-Hüpfburg und einer Reihe weiterer Spiele, unter anderem Stelzen, Boccia und einer Großversion von „Vier in einer Reihe“, bestückt ist.

„In Zusammenarbeit mit der Firma Communitas und dank des Engagements vieler Sponsoren konnten wir im September 2018 einen ersten Anhänger mit Ausstattung zur Brandschutzerziehung in Betrieb nehmen“, blickt Frank Reichel, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes zurück. Nun habe man auch noch die Möglichkeit, etwas für die Freizeitgestaltung anzubieten. Man sei beim Verband selbst überrascht gewesen, wie groß die Unterstützung für das erste Brandschutzmobil gewesen sei, so dass Communitas angeboten habe, gleich noch ein weiteres Modul in Angriff zu nehmen.

Erster Einsatz in Sitzenroda

Nach der offiziellen Übergabe habe das neue Brandschutzmobil am Sonnabend seinen ersten Einsatz: beim Kreisjugendfeuerwehrtag in Sitzenroda. Dort werde auch das Modul zur Brandschutzerziehung vor Ort sein. Frank Reichel ist davon überzeugt, dass in den Ausbildungs- und Wettkampfpausen Hüpfburg und Co. gefragt sein werden.

Den ersten „Härtetest“ hat die Hüpfburg bereits bestanden, kurz nachdem Frank Reichels Stellvertreter Klaus-Günter Terpe den Kompressor in Gang gesetzt hat. „Die ist cool“, meint Reichels fünfjährige Enkelin Emma. Sie bewegt sich fast am unteren Rand jener Altersgruppe, die der Kreisfeuerwehrverband mit seinen Brandschutzmobilen ansprechen will.

Brandschutzerziehung in Kitas und Grundschulen

„Mit der Brandschutzerziehung möchten wir insbesondere in Kindergärten und Grundschulen Wissen vermitteln und auf die Arbeit der Feuerwehrleute neugierig machen“, erläutert Frank Reichel. Außerdem könne man mit den Brandschutzmobilen auch die Arbeit der Jugendfeuerwehren unterstützen.

Wie er bei der Übergabe des Fahrzeuges signalisiert bekam, könne man sich auch in verschiedenen Firmen vorstellen, auf das Brandschutzmobil zurückzugreifen – insbesondere auf jene Module, mit denen der richtige Umgang mit Feuerlöschern vermittelt werde. In diesen Fällen ist das Mitführen des Anhängers mit der Hüpfburg sicherlich überflüssig.

Interessantes Projekt für die Sponsoren

Andreas Badstüber, der bei Communitas für die Vertriebspartner zuständig ist, zeigte sich mit der Zusammenarbeit mit dem Kreisfeuerwehrverband zufrieden. Den Kameraden sei es gelungen, Interesse für ihr Projekt zu wecken, so dass man bei der Suche nach Partnern, die Anhänger und Ausstattung finanzieren, auf große Resonanz gestoßen sei. Sowohl Frank Reichel als auch mehrere Sponsoren betonten bei der Übergabe, dass dieses Geschäft für sie stressfrei und zur Zufriedenheit abgewickelt worden sei.

Die Sponsoren können das Brandschutzmobil einmal pro Jahr kostenlos in Anspruch nehmen. Von Mitgliedswehren und -gemeinden erhebt der Kreisfeuerwehrverband 50 Euro pro Nutzung und 100 Euro werden für „Fremdnutzungen“ fällig. Damit sollen die Kosten für zu erwartende Reparaturen und Reinigungen gedeckt werden. Das Mobil zur Brandschutzerziehung wird den Wehren kostenlos zur Verfügung gestellt.

Von Axel Kaminski