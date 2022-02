Spontane Begegnung auf dem Liebschützberg hat nachhaltige Folgen

Liebschützberg

Das kann man nicht planen und Verabredungen sind schwer: Der Zufall muss helfen, wenn man Pilger auf dem Liebschützberg treffen will. Sind sie einmal dort, haben sie meistens Zeit für ein Gespräch, schließlich entschleunigen sie gerade. Oft nutzen sie die Gelegenheit, um sich im Pilgerbuch einzutragen oder mit dem dort ausliegenden Stempel ihre Route in Tage-, Pilger- oder anderen Büchern zu dokumentieren.

Fast zur gleichen Zeit, als Vertreter aus dem Staatsministerium für Umwelt und Klimaschutz sowie dem Landesamt für Umwelt, Geologie und Landwirtschaft auf dem Berg eintrafen, um die neue Station des Luftmessnetzes einzuweihen, waren am 18. August 2021 auch Jörg Steinert, Andreas Geppert, Peggy Krug und Flora Pfeiffer auf dem Berg unterwegs. Das Woher war schnell notiert und auch die Tatsache, dass man sich freue, nach einem Regenschauer im Sonnenschein wieder zu trocknen. Das Wohin war aber nur ein Plan. Was ist seither geschehen?

Urige Herbergen und viele Begegnungen

„Mir hat es auf dem Ökumenischen Pilgerweg in Sachsen gut gefallen, sodass ich jetzt im Winter auf dem Sächsischen Jakobsweg von Bautzen nach Hof unterwegs bin“, berichtete Jörg Steinert kürzlich. Als die Aufnahme auf dem Liebschützberg entstand, sei er etwa zwei Wochen unterwegs gewesen und von Görlitz nach Naumburg gelaufen. „Ich bin schon viele Jakobswege in Spanien, Portugal und Frankreich gelaufen. Von den deutschen Pilgerwegen war ich bisher etwas enttäuscht“, berichtet Jörg Steinert. Im vergangenen Sommer sei das ganz anders gewesen: urige Herbergen, Pilgern in Gemeinschaft und eine durchgängig gute Ausschilderung.

In mehreren Jahren zum Ziel

Zeit sei wirklich ein zentrales Thema beim Pilgern. Er wisse, dass nicht viele Menschen die Möglichkeit hätten, so wie er, auch mal sechs Wochen am Stück zu pilgern. Doch man könne einen Weg auch über Jahre in mehreren Etappen gehen.

Jörg Steinert wollte bei seinem Winter-Pilgern in der vergangenen Woche – zu seinem 40. Geburtstag – zu Fuß in seiner Geburtsstadt Zwickau ankommen. „Andreas Geppert, einer der von Ihnen porträtierten Pilger, verfolgt diese Reise auf Facebook und sendet mir regelmäßig Tipps“, berichtet der Berliner. Mit den beiden anderen Pilgerinnen schreibe er WhatsApps.

Andreas Geppert, der aus Leipzig stammt, im Bayerischen Wald wohnt und als Fernfahrer in ganz Europa unterwegs ist, pilgerte im vergangenen Sommer von Görlitz nach Leipzig. In diesem Jahr nimmt der 50-Jährige seinen Urlaub dafür, um von Leipzig nach Vacha zu laufen. Zuvor sei er schon in der Hohen Tatra, in Norwegen und Italien gepilgert. Seine erste Tour sei er auf dem Jacobsweg gegangen.

Erkundung zu Fuß

„Ich hab auf meinen Lkw-Fahrten früher die Leute mit Rucksack gesehen und gar nicht gewusst, was sie da treiben, bis mir ein Kollege das erklärte“, berichtet er. Behauptungen, dass er nie so weit käme und bestenfalls einmal um seinen Laster wandern könne, wollte er nicht auf sich sitzen lassen. Und hat Gefallen daran gefunden. „Ich erkunde dort, wo mein Auto steht, jetzt gern zu Fuß die Umgebung“, betont er. Einen religiösen Hintergrund hätten seine Touren nicht, aber Klöster und Kirchen würden ihn schon interessieren.

Zuflucht in der Schutzhütte

Die Erfurterin Peggy Krug ist im vergangenen Sommer ebenfalls bis Leipzig gelaufen. „Dass wir vier uns immer wieder begegneten, war nicht ganz zufällig“, erzählt sie. Wegen der Corona-Bestimmungen habe man sich quasi als Familie in der nächsten Herberge angemeldet, damit alle einen Platz bekommen. „Ein paar Tage lang passte das, aber jeder hatte eben sein eigenes Tempo“, berichtet sie. Dankbar sei man gewesen, dass man auf dem Liebschützberg vor einem Regenschauer Zuflucht in der Schutzhütte finden konnte. „Viele beschreiben, dass Pilgern süchtig macht. Ich glaube, ich bin es auch“, sagt die 52-jährige Berufsschullehrerin.

Absage an Luxus

Man sei an der frischen Luft, es sei gut für die Gesundheit und man sei bescheiden, mit wenig Gepäck unterwegs. „Man braucht keinen Luxus“, hat die Erfurterin festgestellt, die in diesem Jahr von Leipzig nach Erfurt pilgern will. „Man kommt raus aus dem ewigen Trott. Das war insbesondere nach den Belastungen durch Corona, die der Berufsalltag im vergangenen Jahr bereithielt, sehr angenehm“, erklärt Peggy Krug.

Einen Tag bevor sie über den Liebschützberg gekommen war, hatte sie in Zeithain bei Riesa ein besonderes Erlebnis: „Wir haben dort Kaffee in der Pilgeroase der Justizvollzugsanstalt getrunken“. Ein schönes Café sei das nicht gewesen, aber eine berührende Begegnung. Dass, wie sie dort erfuhr, in Belgien Jugendliche ihre Strafe durch Pilgern verkürzen könnten, halte sie für eine bemerkenswerte Idee.

Von Axel Kaminski