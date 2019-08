Oschatz

Großer Bahnhof auf dem Schulhof: Die knapp 600 Schüler des Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasiums starteten am Montag auf unkonventionelle Weise in das neue Schuljahr. Statt sofort mit herkömmlichem Frontalunterricht konfrontiert zu werden, konnten sich die Jungen und Mädchen sowie ihre künftigen Lehrer kennen lernen – ein wichtiger Schritt, nicht nur für die knapp 70 neuen Fünftklässler. Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Marion Müller wurden die Jahrgänge bunt gemischt. und „beschnupperten“ sich. Über die Zusammensetzung der Gruppen in den Klassenzimmern entschied dabei das Los. Initiiert hatte den Auftakt der etwas anderen Art, wie auch schon im Vorjahr Larissa Melzig.

Patenschaften für Fünftklässler

Die junge Frau ist die Schulsozialarbeiterin am Thomas-Mann-Gymnasium. Eine besondere Rolle nehmen in ihrem Konzept die Jugendlichen der Klassenstufe 7 ein. Sie fungieren als Paten für die neuen Fünftklässler und sollen auch später im Schulalltag Ansprechpartner sein. Somit soll den „Neuen“ der Start an der Einrichtung erleichtert werden. In der benachbarten Rosentalhalle beantworteten die Neuankömmlinge Fragen, ferner gab es an anderen Stationen sportliche Aufgaben zu bewältigen. Die Klassenzimmer verwandelten sich in sogenannte Escape Rooms, in denen es mittels Hinweisen und Gegenständen Aufgaben zu erfüllen gab – eine gute Metapher für den Gymnasialalltag.

Von Christian Kunze