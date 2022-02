Oschatz

Nach zwei Einsätzen großer Krane zum Ausheben der alten Brücke und zum Einbau einer Vorrohrung für die Döllnitz kam gestern an der Brückenbaustelle der Döllnitzbahn wieder schweres Material zum Einsatz. Die Technik dafür war erstaunlich kompakt.

Rammarbeiten für neue Oschatzer Döllnitzbrücke Quelle: Axel Kaminski

Für die 6,50 Meter langen Stahldielen, die in die Baugrube gerammt wurden, genügte ein Bagger mit Anbauramme. Anders, als es mancher noch von früher kennt, wurde nicht mit einem herabfallenden Gewicht gerammt. Damit entfielen die nervtötenden Schläge. Stattdessen war rund um die Baustelle ein Vibrieren im Boden zu spüren.

Zunächst wurde eine Spundwand zwischen Baustelle und B 6 gesetzt, um die Fahrbahn vor Schäden zu schützen. Nach diesem so genannten Längsverbau begann die Sächsische Bau GmbH, zwei Verbaukästen – insgesamt 34 Meter Spundwand – zu errichten.

Rammarbeiten für Döllnitzbrücke Quelle: Axel Kaminski

Während die Dielen an der B 6 schnell in kompletter Länge im Boden versenkt waren, erwies sich der Baugrund am Widerlager als widerspenstiger. Zirka zwei Meter der ersten Diele ragten noch heraus, als sie sich keinen Millimeter weiterbewegte. Da halfen sämtliche Kniffe, die die Bauleute auf Lager hatten, nichts. Dieser Verbaukasten blieb gestern unvollendet.

In diesen Kästen werden – grob gesagt – die wasserdichten Fundamente für die neuen Widerlager gegossen. Zuvor muss noch das Erdreich aus den Kästen ausgebaggert werden.

In Vorbereitung der Arbeiten war am Donnerstag der Bereich, in den die Stahldielen eingerammt wurden, nach Kampfmitteln abgesucht worden. „Mit einem Raster von 1,50 Meter wurde sechs Meter tief gebort. Von den Bohrlöchern aus wurde der Baugrund mit einer Sonde untersucht“, erläutert Bauleiter Marco Fritzsche die Vorgehensweise. Dabei sei man weder auf alte Granaten noch auf Bomben gestoßen, so dass die Rammarbeiten am Freitag begonnen werden konnten.

Unmittelbar neben diesem Bagger arbeitete ein weiterer der Dahlener Bau GmbH, an dem ein Abrissdorn montiert war. Damit wurde das alte Widerlager auf der linken Döllnitzseite zerkleinert. Die Granitsteine und Sandsteinblöcke der Verblendung waren zuvor gesichert worden.

Von Axel Kaminski