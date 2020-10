Stadt Oschatz für zweite Corona-Welle gerüstet

HANDOUT - 30.01.2020, USA, ---: Diese Illustration zeigt das 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV). Das Virus wurde als Ursache für die zuerst im chinesischen Wuhan festgestellte Lungenkrankheit ermittelt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte die Ausbreitung des Coronavirus zu einer «gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite». Foto: Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Centers for Disease Control and