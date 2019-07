Oschatz

Ist bei maroden Gebäuden im Stadtgebiet Gefahr im Verzug, sprich die Sicherheit im öffentlichen Raum nicht mehr gewährleistet, ist die Stadt angehalten, zu handeln, um die Sicherheit wieder herzustellen – auch bei Gebäuden, die nicht in deren Eigentum sind. Bei Bäumen ist dies genau so – und wird jetzt an zwei markanten Stellen umgesetzt.

Aufschub bis Oktober

Bei einer regulären Kontrolle des Baumbestandes der städtischen Waldflächen stellte der zuständige Revierförster des Staatsbetriebs Sachsenforst, Olaf Zetzsche, unlängst fest, dass rund 50 Gewächse, überwiegend handele es sich um Eichen und Birken, so stark geschädigt sind, dass nur noch fällen hilft. Die entsprechenden notwendigen Maßnahmen hat Hildrun Berger, im Stadtbauamt obliegen ihr Grün und Gewässer, bereits bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Nordsachsen angezeigt.

Baumfällungen sind nicht immer unumstritten. Quelle: Andre Kempner

Bei der Begehung waren Olaf Zetzsche und Hildrun Berger zugegen und führten Protokoll. Sie stellten fest, dass bei 15 Bäumen entlang der Allee 13 und der Staatsstraße 38 im Bereich der Westanbindung des Fliegerhorsts und am Wüsten Schloss umgehender Handlungsbedarf besteht. 32 weitere Bäume entlang des Stranggrabens stellen ebenfalls eine Gefahr dar. Hier gibt der Revierförster jedoch noch etwas Aufschub, empfiehlt aber, die Bäume spätestens im Oktober zu fällen, geht aus dem Protokoll hervor. Sie befinden sich direkt am Wanderweg und im FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat) „ Döllnitz und Mutzschener Wasser“.

Markierungen geben Orientierung

„Die Bäume sind stark zurück getrocknet oder bereits abgestorben und unbelaubt“, teilt Hildrun Berger dazu mit und ergänzt: „Eine Eiche davon wird bis zum Kronenansatz zurück gesetzt, um den Stamm als Biotopbaum zu erhalten.“ Alle zur Fällung vorgesehenen Gehölze wurden entsprechend gekennzeichnet. Um Fragen bezüglich der Markierungen Vorschub zu leisten und Transparenz walten zu lassen, möchte Hildrun Berger über die Maßnahmen informieren und hofft so, Diskussionen über die Notwendigkeit der Eingriffe in die Natur in der Bevölkerung weitestgehend vermeiden zu können.

Baumfällung sind meist nicht unumstritten – wenn auch notwendig. Auf diesem Wege hoffen Verwaltung und Sachsenforst, Verständnis für die Fällungen zu erreichen und vor allem aufzuklären, bevor gehandelt wird. Die bestehenden Gefahren würden oft unterschätzt.

Von Christian Kunze