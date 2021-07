Stadt Oschatz setzt Bäckerei Taube die Krone auf

Oschatz/Merkwitz

Außergewöhnlich spät begann am Mittwochabend der öffentliche Teil der Ratssitzung im Thomas-Müntzer-Haus. Dafür gab es einen guten Grund: Die Stadträtinnen und Stadträte verständigten sich im vorab hinter geschlossenen Türen, wer in diesem Jahr mit dem Titel „Unternehmen des Jahres 2021“ ausgezeichnet werden soll.

Auszeichnung am 13. September

Beigeordneter Jörg Bringewald lüftete im öffentlichen Teil der Sitzung schließlich das Geheimnis. „Unternehmen des Jahres 2021 wird die Bäckerei Taube“, gab er bekannt. Die Auszeichnungsveranstaltung soll im feierlichen Rahmen am 13. September im Thomas-Müntzer-Haus erfolgen.

Familienbetrieb seit 130 Jahren

Für Bäckermeister Nils Taube kommt die Auszeichnung zum richtigen Zeitpunkt, feiert er doch in diesem Jahr ein außergewöhnliches Firmenjubiläum. Der Familienbetrieb mit Stammsitz im Oschatzer Stadtteil Merkwitz wurde vor 130 Jahren gegründet – durch Erwin Kindler am 12. Mai 1891.

15 Geschäfte mit Taubes Backwaren

Der Betrieb hat sich in dieser Zeit ständig weiter entwickelt und wird seit 2010 von Nils Taube als Einzelunternehmer geführt. In seiner Verantwortung wurde in Merkwitz im Jahr 2015 ein neues Backhaus gebaut, von dem aus die 15 Geschäfte des Betriebes mit Backwaren beliefert werden. Derzeit zählt das Unternehmen 75 Beschäftigte. „Ich bin überrascht davon, dass wir ausgewählt wurden. Wir freuen uns und nehmen das als weiteren Ansporn für unsere Arbeit und für unser Engagement für Vereine der Stadt“, sagte Nils Taube am Donnerstag auf Anfrage.

Preis wird seit 2015 verliehen

Die Auszeichnung „Unternehmen des Jahres“ hatte zuletzt die Firma des Oschatzer Computerunternehmers Thomas Schupke im Oktober 2019 erhalten.

2020 war eine Feier wie zuvor wegen der Hygienevorschriften nicht möglich. Geehrt wurde deshalb nicht nur ein Unternehmer, sondern alle, die wegen Corona zeitweise schließen mussten – Gastronomen, Friseure und Einzelhändler. Der Preis wird seit dem Jahr 1995 verliehen

Von Frank Hörügel