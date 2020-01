Stadt Oschatz will weiter in seine Zukunft investieren

Oschatz

Die Stadt Oschatz will bis 2023 mehrere Millionen Euro investieren. Die Verwaltung und der Stadtrat haben sich für die mittelfristige Planung bis 2023 vier Invest-Kategorien geeinigt. Ganz vorn stehen unabwendbare Ausgaben, Pflichtaufgaben, begonnene Vorhaben und Stadtratsbeschlüsse (Kategorie 0). Daran schließen sich wichtige Maßnahmen (1), weiterer Bedarf (2) und verschiebbare Maßnahmen (3) an. In der Kategorie 0 will die Stadt bis 2023 rund 18,1 Millionen Euro investieren. Dazu gehört der Neubau der Grundschule, die Straßenunterhaltung, die Straßenentwässerungskosten, die Bahnhofssanierung, der Digitalpakt sowie die Modernisierung des Platschbades. In die Kategorie 1 sollen rund 11,3 Millionen Euro fließen. Dazu zählen die Straßenunterhaltung, Erschließungsarbeiten, der Gewässerschutz, die Schulunterhaltung sowie die Westanbindung des Fliegerhorstes. Für die Kategorien 2 und 3 gibt es vorläufig keine Planung. Allerdings wird die Liste in regelmäßigen Abständen überarbeitet.

Von Hagen Rösner