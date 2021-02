Stadtbibliothek Oschatz erleichtert Valentinstag, Lernzeit und Karneval im Lockdown

Oschatz

Im Februar 2018 hieß es zum ersten „Film ab“ in der Oschatzer Stadthalle. Das Thomas Müntzer-Haus wurde zum Kinosaal und bot mehrere Tage lang diverse Genres für Cineasten. Eigentlich sollten ab 10. Februar zum vierten Mal mehrere Streifen auf der großen Leinwand gezeigt werden – doch die andauernde pandemiebedingte Zwangspause für die Kultur erlaubt es nicht – wie in allen anderen Kinos im Umland auch.

Wer die Oschatzer Stadtbibliothek nutzt (oder es künftig tun möchte) kann sich Lieblingsfilme auch in das Heimkino holen. Neben der Ausleihe von Literatur und Tonträgern sind auch DVDs gegen einen geringen Obolus ausleihbar. Eine lokale Alternative zu Streamingdiensten und dem Fernsehprogramm – die beide keineswegs immer das haben, was man gern sehen möchte.

Tipps für Fasching

Ausleihangebote der Stadtbibliothek Oschatz zum Valentinstag. Quelle: Eigenbetrieb Oschatzer Kultureinrichtungen

Ganz besonders im Fokus hat das Team der Ausleihe derzeit zwei Anlässe, die bevorstehen: Am 14. Februar ist Valentinstag – international der Tag der Verliebten. Stöbern in den Regalen ist derzeit nicht erlaubt, aber anrufen und vormerken oder online ordern geht, wie auch sonst fast überall – fast jederzeit. Egal ob Schnulze, erotischer Roman, knisternde Kurzgeschichten, Ratgeber oder romantische Komödien finden Neugierige auch hier – sie müssen sich nur trauen.

Und schließlich heißt das Veranstaltungsverbot durch Corona nicht zwangsläufig, dass die fünfte Jahreszeit komplett gestrichen ist. Närrisches Treiben geht auch zu Hause – wer in den eigenen vier Wänden mit den jüngsten (oder Gleichaltrigen) neue Kostümideen ausprobieren, bunte Masken schminken oder passende bunte Dekorationen fertigen möchte, der findet in der Bibliothek Anleitungen und Anregungen in gedruckter Form.

Ausleihe auch online

Karneval für Zuhause – Angebote dafür gibt es in der Stadtbibliothek Oschatz. Quelle: Eigenbetrieb Oschatzer Kultureinrichtungen

Und schließlich noch ein kleiner Tipp: Auch Nachschlagewerke für die häusliche Lernzeit mit Kindern (oder Enkelkindern) liefern verlässlichere Informationen als allein das Internet.

Die Ausleihe von Medien ist auch online möglich. Mehr dazu im Internet auf www.oschatz-erleben.de/stadtbibliothek. Telefonisch erreichbar ist die Bibliothek unter 03435 93 15 16, geöffnet ist nur zum Entleihen und Abgeben von Medien Montag 13 bis 18 Uhr, Dienstag und Donnerstag 10 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, Freitag 13 bis 17 Uhr, Sonnabend 10 bis 12 Uhr.

Von Christian Kunze