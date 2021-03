Stadtgärtner stutzen Bäume an Oschatzer Promenade

Oschatz

Stadtgärtner Frank Freimuth war am Donnerstag vom Hubsteiger aus mit der Säge im Einsatz – hier in Höhe des historischen Wachturms . Er befreite die großen Laubbäume am Promenadenabschnitt zwischen Hospitalstraße und der Straße An der Klosterkirche von toten Ästen. Eine Kollegin und zwei Kollegen sicherten die Straße und den Fußweg und räumten die Äste weg.

Schäden sollen verhindert werden

Auch bei jungen Bäumen stutzte Freimuth die Äste, die in den Fahrbahnbereich ragten. Damit soll verhindert werden, dass totes Holz auf die Straße und auf den Fußweg fällt und für Schäden sorgt. Der betroffene Abschnitt der Promenade war während des Einsatzes der Stadtgärtner für den Verkehr gesperrt, eine Umleitung war ausgeschildert.

Von Frank Hörügel