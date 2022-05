Dahlen

Prinzipiell sind Stadtrat und Verwaltung der Heidestadt dafür, dass auf dem Marktplatz Ladesäulen für Elektrofahrzeuge errichtet werden. „Diese Infrastruktur soll bundesweit ausgebaut werden“, betonte Bürgermeister Matthias Löwe (WHD). Sie gehöre auch in die Dahlener Mitte. Das ist nichts völlig Neues, auch wenn auf der Tagesordnung der Ratssitzung am Donnerstag ein Grundsatzbeschluss dazu stand.

Leerrohre bei Markt-Sanierung eingebaut

Tatsächlich liegen die drei Leerrohre für die dafür erforderlichen Stromleitungen bereits seit der Sanierung des Platzes 2018 unter dem Pflaster. Doch die damals an der Neuverlegung der Medien beteiligten Versorger hatten kein Interesse daran, selbst Ladesäulen aufzubauen. Auch die Stadt Dahlen werde, wie Matthias Löwe in der Ratssitzung erneut betonte, weder in solche Säulen investieren noch sie selbst betreiben. Dafür gebe es entsprechende Anbieter.

Die Neuigkeit, die der einstimmig gefasste Grundsatzbeschluss enthält, ist die Zustimmung des Stadtrates dazu, dass die Stadtverwaltung beauftragt wird, Verhandlungen zu führen und rechtliche Rahmenbedingungen zu setzen. Wie Matthias Löwe den Räten erläuterte, hätten telefonisch und per E-Mail mehrere Anbieter ihr Interesse bekundet, diese Ladeinfrastruktur zu errichten und zu betreiben.

Angebot für Einwohner und Touristen

„Für die Attraktivität unserer Innenstadt und die Touristen hier wäre es wichtig, dass es so eine Möglichkeit gibt – ebenso wie für die Grundversorgung unserer Einwohner“, erklärte der Bürgermeister das Engagement für diesen Standort. Zu technischen Details – zum Beispiel, ob hier auch Schnellladesäulen möglich seien – könne er noch nichts sagen. Auf jeden Fall böten die Rohre die Möglichkeit, Kabel größerer Abmessungen zu verlegen. Die konkrete Ausstattung werde aber Gegenstand der angestrebten Verhandlungen sein. Im Beschluss ist festgeschrieben, dass die Verwaltung den von ihr ausgehandelten Vertragsentwurf dem Stadtrat vorzulegen hat.

Nachdenken über weitere Standorte gefordert

Rüdiger Preuß (UBG) interessierte sich in diesem Zusammenhang dafür, ob die Stadt noch weitere Standorte für Ladesäulen plane. Der Bürgermeister erklärte, dass außer dem Markt „noch nichts abgeprüft sei“. Er könne sich aber vorstellen, im Rahmen der anstehenden Verhandlungen mit den Anbietern darüber zu sprechen. Rüdiger Preuß regte an, dieses Thema beim geplanten Ausbau der Torgauer Straße im Ortsteil Schmannewitz zu berücksichtigen. Auf eine weitere Nachfrage hin erläuterte Matthias Löwe, dass es sich bei diesen Interessenten um keine der bekannten Energieversorger handle, sondern um Firmen, die im Bereich des Stromhandels und Energiemanagements tätig seien.

Von Axel Kaminski