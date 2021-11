Stadtrat Mügeln gegen Kommission zur Erfassung leer stehender Häuser

Mügeln

In der Stadt Mügeln wird es keine Kommission aus Mitarbeitern des Rathauses und Stadträten geben, die leer stehende Häuser und Wohnungen ermitteln und sich mit deren Eigentümern in Verbindung setzen. Ein entsprechender Antrag der AfD-Fraktion ist in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend mehrheitlich abgelehnt worden.

70 Immobilien stehen leer

Laut AfD stehen im Stadtgebiet mehr als 70 Immobilien leer. Nur jede zehnte Immobilie werde aktuell auf Immobilienportalen im Internet zum Verkauf angeboten. Ziel der Kommission sollte es deshalb laut AfD-Stadtrat Rico Winterlich sein, dass die Eigentümer dieser Immobilien zu ihren Zukunftsvorstellungen in Bezug auf ihr Eigentum befragt werden sollten. „Insbesondere, ob sie die Immobilie verkaufen, sanieren oder vermieten möchten“, so Winterlich. Die Kommission solle dann die Eigentümer bei der Weiterentwicklung ihrer Immobilien unterstützen, zum Beispiel durch eine Veröffentlichung auf der Internetseite der Stadt Mügeln. Die Weitergabe der Abfrage-Ergebnisse durch Mitarbeiter der Stadt Mügeln an die Mitglieder des Stadtrates oder andere Dritte sollte in anonymisierter Form erfolgen, schlägt die AfD vor.

Datenschutz nicht gesichert

Nach Einschätzung von Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) gibt es zwei Hauptgründe, die gegen die Kommission sprechen. Da jeder wisse, wem die Häuser in der Kleinstadt gehörten, könne der erforderliche Datenschutz nicht gesichert werden. Außerdem würde damit unzulässig in das Eigentumsrecht eingegriffen. „Wir sehen das sehr kritisch“, so Ecke.

Stadträtin Stefanie Schwaiger (CDU) wertete die Idee, Haus- und Wohnungseigentümer durch die Stadt zu unterstützen, grundsätzlich als gut. Doch Stadträte sollten nicht in dieser Kommission mitarbeiten, meinte sie. „Das ist nicht die Aufgabe des Stadtrates.“ Zudem würde die Befragung durch die Kommission die betreffenden Immobilieneigentümer mit der Frage unzulässig unter Druck setzen: Warum lässt du deine Immobilie leer stehen?

Von Frank Hörügel