Stadtrat Oschatz wählt zwei neue Friedensrichter

Oschatz

Da klingelt’s doch: Beim Stichwort Friedensrichter kommt die Erinnerung an den lustigen Maschendrahtzaun-Streit mit Hausfrau Regina Zindler aus dem Jahr 1999 wieder hoch, in dem ein Knallerbsenstrauch die Hauptrolle spielte. Um solche oder ähnliche Nachbarschaftsstreitigkeiten werden sich künftig die beiden neu gewählten Friedensrichter in ihrem Büro im Keller des Oschatzer Rathauses kümmern.

Wahl für fünf Jahre

Am Donnerstagabend wählte der Stadtrat für die Amtszeit von fünf Jahren einstimmig den Mügelner Ingolf Gasch (51) zum Friedensrichter und Thomas Zehne (51) aus Wermsdorf zu seinem Stellvertreter. Der geborene Oschatzer Gasch ist verheiratet, hat ein Kind und arbeitet bei der Firma Bioobst Baderitz. Der geborene Leipziger Zehne wohnt seit etwa 20 Jahren in Wermsdorf, ist ebenfalls verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet im Vermessungsamt der Stadt Leipzig. Beide Friedensrichter haben nach eigenen Aussagen Erfahrungen als ehrenamtliche Schöffen.

Anzeige

Mehrere Bewerber für diese Tätigkeit

Laut Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos), der die beiden Neuen mit Blumen willkommen hieß, gab es mehrere Bewerber für diese Tätigkeit. Im Vorfeld der Ratssitzung am Donnerstag habe es eine geheime Abstimmung gegeben, die zu Gunsten von Gasch und Zehne ausgegangen sei.

Weitere LVZ+ Artikel

Bisher übten das Amt des Friedensrichters Ramona Walter aus Wellerswalde und Marcel Rothe aus dem Oschatzer Ortsteil Thalheim aus.

Auch bei Hausfriedensbruch und Beleidigung im Einsatz

Hauptziel der ehrenamtlichen Streitschlichter ist es, Auseinandersetzungen zwischen Bürgern so zu regulieren, dass die Justiz nicht eingeschaltet werden muss. Die ehrenamtlichen Richter sind in der Vergangenheit nicht nur bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, sondern auch bei Hausfriedensbruch, Beleidigung oder Sachbeschädigung schlichtend aktiv geworden.

Wirkungsbereich: Gesamter Altkreis Oschatz

Das Tätigkeitsfeld von Ingolf Gasch und Thomas Zehne wird sich nicht nur auf Streitigkeiten im Stadtgebiet Oschatz beschränken. Die Döllnitzstadt hat mit den umliegenden Kommunen im Altkreis Oschatz eine Zweckvereinbarung getroffen, nach der die Friedensrichter für Streitfälle in allen Städten und Gemeinden des Einzugsgebietes zuständig sind.

Von Frank Hörügel