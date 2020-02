Stadtrat nimmt Oschatzer Einzelhändler in Schutz

Oschatz

Die derzeit existierenden Einzelhändler in Oschatz sollen auch künftig vor dem Angriff großer Handelsketten geschützt werden. Diesem Ziel dient das neue Einzelhandelskonzept, das vom Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig abgesegnet wurde. „Wir wollen Rahmenbedingungen schaffen“, nannte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) den Hintergrund. Rahmenbedingungen dafür, was die Oschatzer an Angeboten brauchen und was für den bestehenden Einzelhandel verträglich ist.

147 Einzelhändler im Stadtgebiet

Bereits 2008 hatte der Stadtrat ein solches Konzept verabschiedet, das nun von der Gesellschaft für Markt und Absatzforschung (GMA) aktualisiert wurde. Der Dresdener Niederlassungsleiter des Unternehmens, Eddy Franke, stellte das Konzept vor und wartete dabei auch mit konkreten Zahlen auf. So hat GMA ermittelt, dass in Oschatz 147 Einzelhändler tätig sind.

40 000 Quadratmeter Verkaufsfläche in Oschatz

Für die etwa 14 000 Einwohner der Stadt stehen insgesamt rund 40 000 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung – knapp drei Quadratmeter pro Einwohner. Im bundesweiten Durchschnitt liegt dieser Wert bei etwa der Hälfte. Das liegt vor allem an den großen Einkaufsmärkten am Rand der Stadt. Die jährliche Kaufkraft der Oschatzer bezifferte Franke mit rund 76 Millionen Euro, den gesamten Einzelhandelsumsatz auf 117 Millionen Euro im Jahr. Die Differenz begründet sich daraus, dass sich der Einzugsbereich des Oschatzer Einzelhandels auch auf das Umland erstreckt und so ein Areal mit rund 37 000 Einwohnern abdeckt.

Keine weitere Ausdehnung in den Gewerbegebieten

Das Konzept sieht nun vor, dass sich die Großmärkte in den Gewerbegebieten außerhalb des Stadtzentrums wie in Oschatz-West, an der Nossener Straße und in Lonnewitz nicht weiter ausdehnen sollen. Falls für bestehende Lebensmittelmärkte eine Vergrößerung ihrer Verkaufsfläche beantragt würde, sollte dies aber ermöglicht werden.

Relativ gute Ausgangsposition

Generell bescheinigte Franke den Einzelhändlern der Stadt eine relativ gute Ausgangsposition. So sei zum Beispiel das Angebot an Bekleidungsgeschäften im Stadtzentrum für eine Kleinstadt in der Größenordnung wie Oschatz gut. Das liege auch daran, dass die Oberzentren Dresden, Leipzig und Chemnitz mit ihrem weitaus größeren Angebot weit genug entfernt seien, so dass auch vor Ort Bekleidung gekauft werde.

Keine Anträge für neue Großmärkte

Peter Streubel (Linke) wollte wissen, ob im Rathaus derzeit Anträge für den Bau neuer Großmärkte vorliegen würden. OBM Kretschmar verneinte das.

Und Grünen-Stadträtin Uta Schmidt wollte von Eddy Franke wissen, welche Empfehlung er für die weitere Entwicklung der Oschatzer Innenstadt geben könne. Franke bescheinigte Oschatz eine „gute Grundstruktur der Bausubstanz“. „Allein das Leben fehlt“, nannte er ein Manko. Die Stadt sei toll saniert. „Aber es gibt ein bisschen viel Stein“, sagte er. Mit mobilen Pflanzkübeln könne dem begegnet werden – und somit auch der Aufenthalt im Stadtzentrum angenehmer gestaltet werden.

In den letzten Jahren nicht viel falsch gemacht

Thomas Schneider (Linke) wies darauf hin, dass der Altmarkt mit Bäumen gepflanzt worden sei. Die Einschätzung zur Situation des Einzelhandels in Oschatz durch die GMA wertete Schneider als Beweis, „dass wir in den letzten Jahren nicht viel falsch gemacht haben“.

Von Frank Hörügel