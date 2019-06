Dahlen

Nach fünf Monaten ist seit Donnerstagabend aller Voraussicht nach die Neuvergabe der Aufträge für die Grünpflege im Stadtgebiet unter Dach und Fach. Von den beiden noch ausstehenden Aufträgen für die Bauhofleistungen ging je einer an die Grundstückspflege Turowski GmbH aus Collm und die Alba Sachsen GmbH mit Sitz in Leipzig. Beide Firmen waren auch in den vergangenen Jahren für die Heidestadt tätig.

Bereits Ende Januar hatte der Stadtrat über vier der fünf ausgeschriebenen Teilaufträge der Grünpflege beraten und beschlossen. Ein Los war auf Vorschlag der Verwaltung aufgeteilt worden. Zwar war für die Arbeiten in Groß-, Klein- und Neuböhla das Angebot der Firma Alba insgesamt deutlich günstiger als jenes der Firma Turowski, diese hatte jedoch für die Teilleistung Park Großböhla einen geringeren Preis als die Firma Alba kalkuliert. Deshalb erhielt damals die Collmer Firma den Zuschlag für den Park und die Alba für den Rest der drei Ortschaften.

Offenbar war diese Verfahrensweise nicht bei allen Beteiligten auf Zustimmung gestoßen. Wie Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) betonte, habe aber die Landesdirektion nicht – wie an dieser Stelle berichtet – die Unterlagen angefordert. Vielmehr habe die Stadt Dahlen die Expertise der Prüfstelle in Anspruch genommen.

Fakt ist, dass die Arbeiten neu ausgeschrieben wurden. Mit 52 432,78 Euro war die Grundstückspflege Turowski günstigster Bieter für Groß-, Klein- und Neuböhla. Beim Park Großböhla belief sich ihr Angebot auf rund das Doppelte im Vergleich zur Alba.

„Bauchschmerzen“ bei Preisunterschieden

Marcus Podstufka ( CDU) gab zu Protokoll, dass er „Bauchschmerzen mit so großen Preisunterschieden“ habe. Bauamtsleiter Torsten Heinrich betonte, dass die Stadtverwaltung die Kalkulationen geprüft habe. „Es ist für diesen Preis machbar“, lautete sein Fazit. Qualitätsunterschiede seien nicht zu befürchten. Leichter könne die Stadt kaum Geld sparen. Der Bürgermeister betonte, dass man die erbrachten Leistungen auf jeden Fall überprüfen müsse.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei dieser Preisbildung mit rechten Dingen zugeht“, schilderte Wulf Sukale (Freie Wähler Dahlen), der später gegen den Beschlussvorschlag stimmte, seinen Standpunkt. Die Firma Turowski und auch der dritte Bieter, die Firma Lakuwa, hätten schon Erfahrungen mit der Pflege des Parkes sammeln können. Wenn beide diese Leistung deutlich teurer anbieten würden als die Alba, hätten sie sicher gute Gründe dafür. Dem entgegnete Matthias Löwe, dass die Auskömmlichkeit der gebotenen Preise nachgewiesen worden sei.

Neue Beleuchtung in der Schlossstraße

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ratssitzung waren die Auftragsvergaben für die Straßenbeleuchtung am Markt und in der Schlossstraße, wo gerade die Straßenbauarbeiten laufen. Vier Planungsbüros waren zur Abgabe ihrer Angebote zu den Ingenieurleistungen aufgefordert worden. Letztlich lag den Räten nur ein Angebot vor, so dass sie der Elektroplan Göttsching und Partner aus Wurzen für 7716,60 Euro den Zuschlag erteilten. Bei den Bauleistungen dazu lagen zwei Angebote vor. Günstigster Bieter war die Dahlener Elektro GmbH mit knapp 29 000 Euro. Da die Maßnahme aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ gefördert wird, muss die Stadt Dahlen von der genannten Summe lediglich einen Eigenanteil von 9639 Euro tragen. Der Bewilligungsbescheid war Mitte März eingegangen Die Eigenmittel standen bereits im Haushalt 2018 bereit und wurden per Stadtratsbeschluss ins Haushaltsjahr 2019 übertragen. Es wird eine Anlage mit zehn Brennstellen errichtet. Durch den Einsatz von LED-Leuchtmitteln soll eine Energieeinsparung von 68 Prozent erzielt werden.

Von Axel Kaminski