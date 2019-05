Oschatz

In Sachsen finden Kommunalwahlen in Nordsachsen statt. Für den Stadtrat in Mügeln stellen sich am Sonntag insgesamt 10 Frauen und 30 Männer für insgesamt acht Parteien oder Vereinigungen zur Wahl. Die OAZ stellt die Programme und die Menschen, die in Mügeln Politik machen wollen vor.

Die CDU

Die CDU hat sich die Weiterentwicklung des Heimatmuseums auf die Fahnen geschrieben, ebenso den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der Radwege. Außerdem schlägt sie die Einführung eines Jugendparlaments vor und möchte den Breitbandausbau weiter fördern. Spitzenkandidatin Stefanie Schwaiger grenzt sich außerdem von jeder Art des Extremismus ab. Die CDU war bis jetzt mit fünf Sitzen im Stadtrat vertreten und damit eine der beiden stärksten Fraktionen.

Zur Galerie Diese Männer und Frauen stellen sich in Mügeln für die CDU zur Wahl

Die freien Wähler

Realistische Erreichbarkeit von Zielen nennen die Freien Wähler als oberstes Kriterium ihres Programms. Ebenso wie die anderen Parteien möchten die Freien Wähler Mügeln als Standort mit Nahverkehr und niedrigen Kitabeiträgen attraktiver machen, außerdem möchten sie die Freiwilligen Feuerwehren perspektivisch in eine Berufsfeuerwehr umwandeln. Aktuell sind die freien Wähler mit fünf Plätzen eine der beiden stärksten Fraktionen.

Zur Galerie Das sind die Kandidaten der Freien Wähler

Die SPD

Im Wahlprogramm der SPD steht die Schaffung eines medizinischen Versorgungszentrums weit oben. Außerdem plädiert die SPD für neue Gewerbeflächen, Radwege und Busanbindungen in und um Mügeln. Sie will das Heimatmuseum in Mügeln unterstützen und fordert außerdem mehr Aufwandsentschädigung für die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr. Zudem schlägt die SPD die Einführung eines Bürgerbudgets vor, über dessen Verwendung die Bürger abstimmen können. Aktuell hat die Fraktion vier Sitze im Stadtrat.

Zur Galerie Diese neun Männer und Frauen möchten für die SPD in den Stadtrat Mügeln einziehen

Die Grünen

Mügeln grüner machen, das möchte der Grünen-Kandidat Holger Schilke. In seinem Programm stehen sichere Rad- und Fußwegverbindungen von allen Ortsteilen aus ins Zentrum ganz oben. Außerdem will Schilke die Lebensqualität für die Menschen, die im Umfeld des Kaolinbergbaus leben, erhöhen. Holger Schilke von den Grünen definiert außerdem das Ziel, Mügeln zu einer attraktiven, toleranten und weltoffenen Stadt zu machen. Seine Partei Die Grünen war bis jetzt nicht im Stadtrat Mügeln vertreten.

Zur Galerie Das ist der Kandidat der Grünen für Mügeln

SV Mügeln-Ablaß

Mügeln grüner machen, das möchte der Grünen-Kandidat Holger Schilke. In seinem Programm stehen sichere Rad- und Fußwegverbindungen von allen Ortsteilen aus ins Zentrum ganz oben. Außerdem will Schilke die Lebensqualität für die Menschen, die im Umfeld des Kaolinbergbaus leben, erhöhen. Holger Schilke von den Grünen definiert außerdem das Ziel, Mügeln zu einer attraktiven, toleranten und weltoffenen Stadt zu machen. Seine Partei Die Grünen war bis jetzt nicht im Stadtrat Mügeln vertreten.

Der Sportverein Mügeln-Ablaß tritt vor allem mit der Forderung nach besseren Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche zur Stadtratswahl in Mügeln an. Außerdem fordert der Sportverein den Ausbau der Sportstätten in Mügeln und Ablaß, insbesondere der Turnhalle in Ablaß. Außerdem setzt sich der SV für den Erhalt, die Modernisierung und den Ausbau der Kindertagesstätten im Stadtgebiet ein. Der Spitzenkandidat Michael Kretzschmar saß bisher als einziger Vertreter des SV Mügeln-Ablaß im Stadtrat, er tritt jetzt an der Seite von drei weiteren Kandidaten wieder zur Stadtratswahl an.

Zur Galerie Diese Kandidaten bewerben sich für den SV Mügeln-Ablaß

FDP

Die FDP will sich für eine neue Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr einsetzen, außerdem Bauland für junge Familien schaffen und Kita-Gebühren senken. Wie die anderen Parteien auch wünscht sie sich eine Stärkung des Standortes Mügeln durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Unterstützung des Einzelhandels. Derzeit ist die FDP mit einem Sitz im Stadtrat Mügeln vertreten. Um das Amt des Stadtrates bewerben sich neue Gesichter ebenso wie der altbekannte ehemalige Bürgermeister Gotthard Deuse. Mit Doreen Böhme ist die FDP eine von zwei Parteien, mit einer Frau als Spitzenkandidatin.

Die Linke

Oberstes Thema der Linken ist der Ausbau des Radwegen von Naundorf nach Wetitz. Außerdem tritt die Linke für die Deckelung der Kita-Beiträge ein. Sie fordert den Erhalt der Döllnitzbahn ein und schlägt gar einen Ausbau der Bahn nach Wermsdorf vor. Die Linke unterstützt den Ausbau des Heimatmuseums und begrüßt ausdrücklich den Bau des Geoportals. Uneigennützige Arbeit müsse trotz knapper Kassen weiter unterstützt werden, mit dieser Forderung gesellt sich die Linke zu den anderen Parteien. Die Linke tritt in Mügeln mit drei Kandidaten an. Bisher saßen zwei Kandidatinnen im Mügelner Stadtrat, der Schüler Kevin Höschler stellt sich erstmals zur Wahl. Er ist im Jahr 2000 geboren und damit der jüngste Kandidat dieser Stadtratswahl.

Zur Galerie Diese drei Kandidaten stellen sich in Mügeln für Die Linke zur Wahl

AfD

Die AfD wirbt damit, sich für eine gleichrangige Entwicklung der einzelnen Ortsteile einzusetzen und den Straßenausbau vorantreiben. Außerdem steht die Erhaltung der Döllnitzbahn und des Mügelner Stadtbades auf dem Wahlprogramm. Wie die anderen Parteien möchte die AfD um Spitzenkandidat Rico Winterlich die Freiwillige Feuerwehr besser ausstatten und die Vereine stärken. Außerdem möchte die Alternative für Deutschland die Kultur im Mügelner Land mit betont traditionellen Festen prägen und das dörfliche Brauchtum schützen. In der aktuellen Legislaturperiode war die AfD nicht im Stadtrat vertreten.

Zur Galerie Diese vier Kandidaten bewerben sich für die AfD im Stadtrat Mügeln

Von Anna Flora Schade