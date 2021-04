Stadtverwaltung Oschatz schult Mitarbeiter für hausinternes Testangebot

Oschatz

Am Ostersonntag hielt der Impfbus an der Döllnitzsporthalle und offerierte Senioren ein Immunisierungsangebot gegen das Coronavirus. Auf Grund der begrenzten Vakzinmenge kamen nur wenige Interessierte. Weitere Termine sind der 21. und 30. Mai. Bürger, die in Frage kommen, werden ab der 16. Kalenderwoche informiert.“, so Impfkoordinatorin Ulrike Lösch. „Es liegen noch Rückmeldungen der Priorität 1 und 2 bei uns. Bitte rufen Sie nicht im Rathaus an. Wir melden uns bei Ihnen“. Der 2. Termin der Impfung von Ostersonntag ist am 25. April. „Ich danke den ehrenamtlichen Helfern und Mitarbeitenden. Sie haben Ihren Feiertag geopfert und einen wertvollen Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet“, so der Beigeordnete Jörg Bringewald.

Auch in punkto Corona-Testungen am Arbeitsplatz geht die Stadtverwaltung mit gutem Beispiel voran. Darüber informierte der Bringewald im Stadtrat. Selbst initiierte Tests für das Personal der Verwaltung, der Oschatzer Freizeitstätten GmbH und des Eigenbetriebs Oschatzer Kultureinrichtungen sind mit Unterstützung der Lebenshilfe möglich. „So sind wir abgesichert und können die Vorgabe des Sozialministeriums umsetzen und unsere rund 200 Beschäftigten regelmäßig testen. Auch in den kommunalen Kindertageseinrichtungen werden die Hygiene-Auflagen zum Weiterbetrieb und Regeln für Personal und Besucher konsequent umgesetzt – auch wenn das nicht bei allen Eltern auf Zustimmung treffe.

Von Christian Kunze