Oschatz

Knapp 140 Jahre, nachdem sie errichtet wurde, verschwindet die längste Brücke der Schmalspurbahn nach Mügeln aus dem Oschatzer Stadtbild. Am Dienstagmorgen rückte der Kran an der Theodor-Körner-Straße an. Gegen 8.30 Uhr wurde das erste von drei Teilen ausgehoben. Danach musste der Kran ein paar Meter umgesetzt werden. Vom vorherigen Standort wäre die weitere Montage nicht möglich gewesen, ohne die Bäume am Döllnitzufer zu beschädigen. Gegen Mittag hing das Mittelteil der Brücke am Kranhaken. Nach dem Ausbau wurde es - wie alle Teile – zum Oschatzer Bahnhof transportiert. Anders als die beiden Endstücke wird es jedoch nicht verschrottet, sondern soll als Denkmal erhalten bleiben.

Von Axel Kaminski