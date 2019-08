Mügeln

Altstadtfest und Bahnhofsfest fallen in diesem Jahr wegen der Einweihung des Geoportals auf einen Termin. Das bringt ein paar besondere Programmpunkte mit sich – und einen besonders dichten Fahrplan der Döllnitzbahn.

Diese setzt am Wochenende vier verschiedene Züge ein. Neben dem Triebwagen, einer Diesellok und der eigenen Dampflok 99 584 wird auch eine Gastlok, die 99 713 der Sächsischen Dampfbahngesellschaft, Festgäste nach und durch Mügeln befördern. Während die Mügelner Dampflok zur Baureihe IV K ist, handelt es sich bei der zumeist im Radebeuler Netz eingesetzten Lok um eine VI K. Sie wurde 1927 gebaut und ist damit 15 Jahre jünger als ihre Mügelner Kollegin.

Höhepunkt ist die Lokparade

Für Eisenbahnfans gehört die Lokparade am Sonnabend, 18.30 Uhr mit Sicherheit zu den Höhepunkten des Festes. Fotografen und Filmer haben aber noch einen – oder vier – weitere Favoriten auf dem Programmzettel.

Beide Dampfloks werden am Sonnabend und Sonntag, 12 und 16.40 Uhr aus dem Bahnhof Nebitzschen ausfahren. Und zwar einige Meter weit parallel. Während die Mügelner Lok die Straße quert und den Anstieg nach Kemmlitz nimmt, fährt der Zug der Gastlok nach Glossen. Da die Döllnitzbahn derzeit nur eine Dampflok mit Betriebszulassung hat, lassen sich solche Parallelausfahrten nur mit einer Gastlok realisieren. Aber auch andernorts auf deutschen Schmalspurgleisen haben solche Parallelfahrten Seltenheitswert. An der Straße ist deshalb mit einem hohen Aufkommen von Eisenbahnfans mit Foto- und Videoausrüstung zu rechnen.

Fahrten der Döllnitzbahn

Die Döllnitzbahn bietet am Sonnabend sechs Fahrten von Oschatz nach Mügeln an: 10.41, 12.43, 13.45, 15.25,17.06 und 18.41 Uhr. Bei der ersten und der dritten Fahrt muss man am Südbahnhof vom Diesel- in den Dampfzug umsteigen, wenn man bis Mügeln fahren möchte. Mit dem Zug 15.25 Uhr ab Oschatz gelangt man direkt zu Parallelfahrt in Nebitzschen. Am Sonntag steht außerdem ein Güterzug mit öffentlicher Personenbeförderung im Fahrplan. Er fährt 8.10 Uhr in Mügeln ab, kommt 8.45 Uhr in Oschatz an und beginnt dort 9.45 Uhr die Rückfahrt. Statt des Zuges 10.41 Uhr fährt am Sonntag 10.50 Uhr ein durchgehender Dampfzug nach Mügeln.

Von Mügeln aus fahren an beiden Tagen fünf Züge nach Glossen und vier nach Kemmlitz. Laut Plan kommen hier außer dem Dieselzug alle Zuggattungen zum Einsatz. Da zur Lokparade die Gastlok besonders in Szene gesetzt werden soll, gibt es am Sonnabend noch eine Überführungsfahrt 17 Uhr ab Mügeln nach Naundorf und von dort 18.20 Uhr zurück, allerdings ist dort keine Mitfahrt möglich.

Von Axel Kaminski