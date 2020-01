Mügeln/Lommatzsch

Diagnose Blutkrebs: Kurz vor Weihnachten erreicht Enrico Schmidtgen diese. Genauer: Er ist an Akuter Lymphatischer Leukämie (ALL) erkrankt, die im Erwachsenenalter selten auftritt.

Schmidtgen trifft die Krankheit mitten im Leben: Er lebt in Pröda bei Lommatzsch, ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet bei der Zornik Transport und Fahrzeugservice GmbH in Mügeln. In seiner Freizeit spielt er leidenschaftlich gern Fußball.

Doch nun arbeitet etwas in seinem Körper gegen ihn: Bösartige Blutzellen vermehren sich unkontrolliert und führen dazu, dass das Blut seine lebensnotwendigen Aufgaben nicht mehr erfüllen kann.

Mügelner Arbeitgeber hilft bei Suche nach geeignetem Spender

„Ich werde kämpfen“, sagt der 45-Jährige, „denn ich will unbedingt überleben.“ Doch unbehandelt verläuft die Erkrankung fast immer tödlich. Um sie zu bekämpfen, ist Schmidtgen auf einen passenden Stammzellenspender angewiesen.

Weil sich ein solcher im weltweiten Spenderregister bislang nicht findet, ruft der Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden (VKS) am kommenden Sonnabend dazu auf, sich typisieren zu lassen.

Neben einer Aktion in Nossen können sich Menschen auch in Mügeln registrieren. Schmidtgens Arbeitgeber, die Firma Zornik stellt dafür von 10 bis 15 Uhr ihr Gelände in der Mügelner Straße 6 zur Verfügung.

Zwei Minuten, die Leben retten können

Jede gesunde Person, die zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich mit etwa zwei Minuten Zeitaufwand typisieren lassen. Dafür wird mit einem Wattestäbchen lediglich ein Wangenschleimhautabstrich gemacht.

Dieser wird ausgewertet und die Daten in das zentrale Knochenmarkspender-Register eingespeist. Passen die Gewebemerkmale dann bei einem Patienten wie Schmittgen, wird der oder die Spender/in kontaktiert. Stammzellen werden entnommen und dem Erkrankten transplantiert: „Sie nisten sich in dessen Knochenhohlräumen ein und beginnen dort neue und gesunde Blutzellen zu bilden“, erklärt Katja Bollmann, Mitarbeiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim VKS.

Potenzielle Spender müssen dafür oft nicht einmal operiert werden. In circa 80 Prozent der Fälle erfolge die Entnahme der Blutstammzellen direkt ähnlich wie bei einer Blutplasmaspende über die Armvenen. Seltener werde eine Knochenmarkspende aus dem Beckenkamm, nicht dem Rückenmark, unter Vollnarkose vorgenommen“, so Bollmann.

Typisierungsaktionen für Enrico Schmidtgen: Am Sonnabend, dem 1. Februar, von 10 bis 15 Uhr auf dem Gelände der Zornik Transport und Fahrzeugservice GmbH, Mügelner Straße 6, im Mügelner Gewerbegebiet sowie von 10 bis 13 Uhr beim Tag der offenen Tür im Geschwister-Scholl-Gymnasium, Seminarweg 4, in Nossen.Über die Seite des Vereins ist es zudem möglich, sich ein Typisierungsset kostenfrei nach Hause zu bestellen.

Von Manuel Niemann