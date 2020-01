Standort bei Schmannewitz aus Planung gestrichen

Schmannewitz/Liebschützberg

Sie sind nahezu Sturm gelaufen, gegen die Vorrangfläche für Windkraftanlagen – und der neuerliche Entwurf des Regionalplanes gibt den Gegnern in Schmannewitz und Dahlen recht: Das ursprünglich vorgesehene Areal für Windräder zwischen Schmannewitz und Bortewitz wurde gestrichen. Auch die Vorrangfläche bei Ganzig ist aus dem Plan verschwunden,. Dafür könnten auf dem Käferberg bei Clanzschwitz künftig Windkraftanlagen errichtet werden.

Abgesehen vom Widerstand der Bevölkerung waren offenbar naturschutzrechtliche Belange und die Nähe zur seismologischen Station auf dem Collm ausschlaggebend dafür, dass Vorranggebiet bei Schmannewitz von der Karte zu streichen. Man befürchte, dass durch Windräder in der Nähe deren Messergebnisse verfälscht werden könnten, so Andreas Berkner, Leiter der regionalen Planungsstelle.

Rotmilan kontra Windrad

„Das hat uns sicher auch in die Hände gespielt“, meint Dahlens Bürgermeister Matthias Löwe (WHD). Allerdings sei es auch Hinweisen von Bürgern auf bestimmte Fledermausarten und den Rotmilan in diesem Gebiet zu verdanken, dass der Standort gestrichen wurde. „Hier wurden richtig Nachweise für das Vorkommen vorgelegt, die Brutstandorte des Rotmilans sind mittlerweile registriert“, unterstreicht Löwe, „so etwas ist ein ganz klares Ausschlusskriterium für einen Windpark.“

Der Dahlener Bürgermeister verweist auf die zahlreichen Diskussionen um die ursprünglichen Pläne und macht deutlich: „Wir sind nicht grundsätzlich gegen neue Energien.“ Der zunächst vorgesehene Standort nahe Schmannewitz hätte dem Erholungsort und den Bemühungen um den Tourismus in der Dahlener Heide geschadet. „Deshalb gab es von uns im Stadtrat und den betroffenen Bürgern dazu ganz deutlichen Widerspruch.“

Energie bleibt Dauerthema

Für die Stadt bedeute der jetzt vorgestellte Entwurf zum Regionalplan zunächst ein Aufatmen. „Ich bin aber überzeugt, dass uns das Thema Energiewirtschaft weiter begleiten wird. Uns geht es immer darum, alle Seiten zu betrachten und sensible Bereiche zu schützen. Ziel muss sein, für die Entscheidungen eine möglichst breite Akzeptanz zu erreichen – auch wenn es manchmal Kompromisse geben wird“, so Matthias Löwe.

Davon, wie deutlich der Widerstand gegen Windenergie nahe der Dahlener Heide ausfiel, konnte sich Wolfram Günther bereist ein Bild machen, bevor er sächsischer Minister für Umwelt und Landwirtschaft wurde. Im August war er auf Einladung des Kreisverbandes von Bündnis 90/ Die Grünen in Schmannewitz zu Gastund hörte sich dort die Klagen von Einwohnern gegen die Überlegungen, in Sichtweite des Ortes Windräder aufzustellen, an. „Wir alle brauchen Strom, das gehört zur Ehrlichkeit dazu“, gab er zu bedenken und meinte, die Zukunft der Dahlener Heide werde kaum an einem Windrad scheitern. Günter ermunterte die Schmannewitzer, ihre Bedenken zu äußern: „Sie haben ein Recht, bei der Planung genau hinzuschauen.“

Neue Pläne für Liebschützberg

„Der im Dezember vorgelegte Entwurf des Regionalplanes bedeutet für uns eine gewaltige Veränderung“, stellt David Schmidt (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Liebschützberg, fest.

20-fach vergrößerte Fläche

Dass das zunächst geplante Gebiet bei Ganzig herausfalle und nun ein Streifen zwischen Schmorkau und Clanzschwitz vorgesehen sei, bedeute einen Tausch im Verhältnis 1:20.

Die vier Hektar bei Ganzig seien offenbar zu klein, um als effektiv geltende Anlagen aufzustellen. Das Gebiet bei Clanzschwitz müsse man sich von seiner Ausdehnung her so vorstellen, dass es die Mindestentfernung zu den Ortslagen Schönnewitz, Terpitz, Zaußwitz und eben Clanzschwitz einhalte. Auf diesen 85 Hektar könnten vielleicht fünf bis sieben Windkraftanlagen stehen.

Gemeinderat hört Planer an

„Ich werde Herrn Berkner und Herrn Dr. Friedrich vom Planungsverband in den Gemeinderateinladen, damit sie uns die Pläne und die Kriterien für die Vorranggebiete erläutern“, schildert David Schmidt den nächsten Schritt der Gemeinde. Es sei ihm zugesichert, dass es diese Informationsrunde geben werde. Dann müsse man sich im Rat eine Meinung bilden und über das weitere Vorgehen entscheiden.

Der Regionalplan werde wieder öffentlich ausgelegt. „Wir sind damit an einem Punkt, an dem wir bereits vor zirka zwei Jahren standen“, erläutert der Bürgermeister. Danach war die gesamte Planung gekippt worden. Mit der öffentlichen Auslegung gäbe es zunächst die Möglichkeit, Bedenken zu äußern – sowohl für Kommunen als auch für Bürger und Verbände. Diese Einwände würden dann abgewogen und schließlich stünde nach einem Beschluss zum Regionalplan noch der Rechtsweg dagegen offen – sowohl Befürwortern als auch Gegnern der Windenergieanlagen.

Dabei dürfe man nicht übersehen, dass der Planung ältere Kennzahlen für den Ausbau der Windenergie zugrunde liegen würden. Es sei daher nicht auszuschließen, dass später noch einmal weitere Flächen für diesen Zweck ausgewiesen würden.

Von Jana Brechlinund Axel Kaminski