Starke Nerven bei Lehrern, Schüler und Eltern in der Collm-Region gefragt

Oschatz

Schülern, Lehrern und Eltern steht in den kommenden Wochen noch eine schwere Zeit bevor. Lernen im Home-Office verlangt von allen viele Nerven und Disziplin ab. Vor allem die älteren Schülerjahrgänge und deren Lehrer blicken jetzt schon besorgt auf die kommenden Abschlussprüfungen, sei es im Hauptschulbereich, im Oberschulbereich oder beim Abitur. „Wie soll ich meine Schüler unter diesen Umständen ordentlich auf die Prüfungen vorbereiten?“ Das fragen sich jetzt viele verantwortliche Lehrer. Tatsächlich verlangt das Lernen in Pandemie-Zeiten ganz neue Qualitäten von den Betroffenen ab. Die neue digitale Welt zeigt verschiedene Möglichkeiten auf. Und sollte sich Lernsax dauerhaft als Flop erweisen, dann muss eine Alternative gefunden werden, mit der sich Schüler und Lehrer vernetzen können. Welche Regelungen das Kultusministerium in den kommenden Wochen für einen Corona-Ausgleich dem Absolventenjahrgang auch anbieten mag, die Perspektive des demografischen Wandels ist viel interessanter. Und viele Arbeitgeber in der Collm-Region interessieren bei der Suche nach Nachwuchskräften nicht unbedingt die Noten auf dem Zeugnis, sondern die Fähigkeiten, die Schüler mitbringen.

Von Hagen Rösner