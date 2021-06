Start für Oschatzer Sommermusik am 1. Juli

Oschatz

Auch in diesem Jahr soll – trotz Corona – Musik in der St. Aegidienkirche erklingen. Die Kirchgemeinde Oschatzer Land plant acht Konzerte im Rahmen der Sommermusik und ein Konzert in der Reihe Oschatzer Musikherbst. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Infektionszahlen macht Hoffnung, dass diese Pläne auch verwirklicht werden können. Die Termine stehen jedenfalls schon fest.

Konzerte mit Orgel und Gitarre

Die Sommermusik (immer donnerstags ab 18.30 Uhr) in der St.-Aegidien-Kirche beginnt am 1. Juli. Am 8. Juli steht Abenteuerliches für Orgel und Cello auf dem Programm (C. Schenker, M. Dorschel). Am 15. Juli ist ein Orgelkonzert (F. Rosseau, Frankreich) vorgesehen. Am 22. Juli ist „Mehr Gitarre“-Fingerstyle Guitar, Groove, Worldmusic (M. Ehrig) angesagt. Am 29. Juli steht wieder ein Orgelkonzert (L. Pohle, Leipzig) auf dem Programm. Am 5. August ist das Ensemble Musica da Chiesa (Flöte, Harfe, Horn) zu Gast. Am 12. August wird zur Sommermusik eingeladen. Am 19. August soll ein Orgelkonzert (G. Jannert-Telcian, Rumänien) erklingen. Und den Abschluss der Reihe Sommermusik soll am 26. August ein Orgelkonzert mit M. Häntzschel (Döbeln) sein.

Oschatzer Musikherbst mit einem Konzert

In der Reihe Oschatzer Musikherbst ist in diesem Jahr ein Konzert in der Kirche Altoschatz geplant. Am 12. September ist ab 17 Uhr „Ein Haus, das ist mehr“ – Lieder zum Hinhören, Träumen und Wachwerden (M. Trommler) geplant.

Interkulturelle Woche

Musikalisch wird jedoch in Oschatz und Umgebung im September noch mehr geboten. Am 19. September beginnt um 17 Uhr in der Kirche Mügeln ein Konzert zum 450-jährigen Bestehen der Kantorei. Am 19. September soll ab 17 Uhr in der Kirche Naundorf Orgelmusik zum Erntedank erklingen. Und am 26. September beginnt um 16 Uhr in der St.-Aegidien-Kirche Oschatz ein Konzert zur Eröffnung der interkulturellen Woche „,Siamo tutti fratelli’ – wir sind alle Geschwister“ mit dem Paradiesorchester der evangelischen Hochschule Dresden.

Von Frank Hörügel