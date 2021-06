Start im Sächsischen Obstland: Die Erdbeersaison beginnt

Region

Es ist ein verhaltener Start: Nichtsdestotrotz ist die Erdbeersaison in Sachsen seit gestern offiziell eröffnet, auch wenn erst vereinzelte Früchte wirklich reif sind, vor allem wegen der kühlen Witterung im April, die in Teilen noch einmal mit Nachtfrösten verbunden war. „Die Menge der Früchte gibt es erst in anderthalb Wochen“, sagte Matthias Wedler, Stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands „Sächsisches Obst“ zum Saisonauftakt voraus. Trotzdem werden die ersten Felder zum Selbstpflücken ab Sonnabend öffnen und die Obstbauern hoffen auf gute Erträge und eine hohe Nachfrage.

Wetter entscheidet über eine erfolgreiche Saison

Das Wetter der nächsten sechs Wochen werde nun entscheiden, wie sich Angebot und Preise entwickeln. Zum Saisonstart wird das Kilo Erdbeeren direkt vermarktet vom Feld zwischen sechs und sieben Euro kosten und in der Haupterntezeit sich auf sechs Euro einpendeln. Selbstpflücker können dann mit Preisen zwischen drei und vier Euro rechnen und in den Geschäften könnte der Preis dann von vier auf zwei Euro fallen. „Aber Preise vorauszusehen, ist wie an der Börse“, so Wedler.

Zur Galerie Die Sächsische Erdbeersaison hat begonnen. Die offizielle Eröffnung am Donnerstag fand in diesem Jahr in Nordsachsen statt. Eindrücke direkt vom Feld in Ablaß (Mügeln) findet ihr in unserer Bildergalerie.

Dass der Landesverband zum Saisonauftakt in das Selbstpflückfeld der Ablasser Obstgarten GmbH im Süden des Landkreises Nordsachsen eingeladen hatte, zeigte gleich, wie wichtig dieses Geschäft für die Obsterzeuger geworden ist: Das Selbstvermarkten und Pflücken bescherte den im Krisenjahr ebenfalls gebeutelten Obstbauern einen Lichtblick.

In dem eher rückläufigen Geschäft – laut Matthias Wedler gehen die Anbauflächen seit zehn Jahren stetig zurück –, konnten dank dieser Strategie gute Preise erzielt werden. „In der Direktvermarktung war es ein außergewöhnliches Jahr, weil viele Leute durch Corona zu Hause bleiben mussten. Da hatten wir sehr guten Absatz. Wir hoffen, das wird dieses Jahr genauso, dass die Leute gelernt haben, wir haben gute Qualitäten“, sagte er.

Corona beeinflusste 2020 die Nachfrage nach heimischen Erdbeeren

Demnach hatte Corona hier den positiven Nebeneffekt, dass die Nachfrage nach regionalen Produkten gestiegen sei, weil Lieferketten aus dem Ausland wegfielen oder sich verteuerten. Auch wenn Corona-Auflagen auch hier die Arbeitskosten für Saisonkräfte steigen ließen. Bis zu 800 allein setzt etwa die Obstland Dürrweitzschen AG, zu der auch die Gastgeber aus Ablaß gehören, vor allem in der Apfelernte ein.

Auf knapp 50 Hektar baut das Unternehmen Erdbeeren an, 18 Hektar davon in Ablaß. Ungefähr 100 Saisonkräfte aus Rumänien und Polen ernten die dortigen Erdbeeren in den kommenden Wochen. Und auf einem Feld, das dafür seit letztem Jahr freigegeben wurde, die Kunden selbst, beschrieb Erik Buitenhuis, Geschäftsführer für den Obstanbau der AG. Das sei sehr gut angekommen – nicht nur in Ablaß, bestätigte Matthias Wedler.

2000 Tonnen Erdbeeren in Sachsen 2021 erwartet

Dem Landesverband gehören mit 72 Betrieben circa 90 Prozent der sächsischen Obstbauern an. Auf lediglich 7,2 Prozent von deren Gesamtanbauflächen werden derzeit Erdbeersorten wie Elsanta, Rumba, Clery oder auch Sonata angebaut, auf 238 Hektar. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Zuwachs von acht Hektar trotz eines rückläufigen Trends.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn die indirekte Vermarktung der Früchte über den Einzelhandel gehe aufgrund der anhaltenden Konkurrenz und des Preisdrucks zurück. So wird inzwischen auf 60 Prozent der Anbauflächen für den Direktvertrieb in den eigenen Hofläden und Ständen angebaut oder selbst gepflückt.

Auf dem Rest wird für den konventionellen Markt geerntet, der Landesverband schätzt, dass etwa 1250 Tonnen der erwarteten 2000 Tonnen Erdbeeren umfassenden Ernte noch von hier stammen. In den letzten fünf Jahren haben sich die Anbauflächen für den Lebensmittelhandel fast halbiert.

Starke Konkurrenz aus dem Ausland

Auch der Gesamtertrag sei trotz der Nische im Direktverkauf gesunken. „Die 2000 Tonnen sind eine Halbierung in den letzten zehn Jahren“, beschrieb Matthias Wedler. Außer im letzten Jahr kämpften die Obsterzeuger zuletzt mit niedrigen Großhandelspreisen. „Auskömmlich und gut“ seien sie hingegen aufgrund der stärkeren Nachfrage im ersten Corona-Jahr gewesen, auch weil es 2020 durch das durchgehend gute Wetter keine Angebotsspitzen gegeben habe.

In Sachsen, so Wedler, werden wohlschmeckendere, aber auch weniger ertragreiche Sorten angebaut, als sie etwa aus Spanien, den Niederlanden, Italien oder auch Polen auf den Markt kommen. Obwohl jeder Sachse und jede Sächsin rund 3,8 Kilo Erdbeeren im vergangenen Jahr verspeist haben, stammten diese zum Großteil nicht von einheimischen Feldern. Lediglich 17 Prozent des Bedarfs könnten die Obstbauern mit ihrer Produktion abdecken, der Rest werde importiert.

Staatsminister: Zuschüsse für Erntehelfer „nicht leistbar“

Verständlich da der Wunsch des Landesverbands an den sächsischen Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen), diese Konkurrenzsituation nicht durch Auflagen durch die EU oder auch die Bauordnung des Freistaats zu verschärfen. „Wir brauchen eine Statik für einen Folientunnel – das gibt’s auf der Welt nicht!“, gab Wedler einen Einblick in die bürokratischen Hürden.

Staatsminister Günther signalisierte Entgegenkommen, eine Änderung der Bauordnung sei in Arbeit. Zusätzliche Hilfen wie in Brandenburg oder Niedersachsen, um die Kosten durch die Corona-Auflagen zu schmälern, konnte er nicht in Aussicht stellen. Denn nicht nur die Landwirtschaft setzt Saisonkräfte ein, sondern auch andere Branchen wie der Automobilbau. „Da kommen gleich andere Zahlen zustande. Nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch leistbar.“

Von Manuel Niemann