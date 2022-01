Start in die Saison: VitaliO zeigt Brautpaaren in Oschatz die neusten Trends

Oschatz

Endlich. Nach langer Zeit gab es am vergangenen Sonnabend im Oschatzer Thomas-Müntzer-Haus wieder eine Veranstaltung. Ines Schurig, Inhaberin der Braut- und Festmode VitaliO hatte ihre Kunden zu zwei Brautmodenschauen eingeladen. „Ich bin sehr zufrieden, bei den beiden Veranstaltungen waren jeweils 60 Gäste dabei. Und ich hatte auch den Eindruck, dass sich unsere Gäste sehr wohlgefühlt haben“, sagt Ines Schurig. Die Brautmodenschau des VitaliO ist seit Jahren ein fester Bestandteil im Oschatzer Veranstaltungskalender.

Ines Schurig: Aufwand hat sich gelohnt

„Wir haben in den vergangenen zwei Wochen sehr intensiv gearbeitet, damit die Veranstaltung unter den entsprechenden Bedingungen stattfinden kann. Ich glaube, der Aufwand hat sich gelohnt“, sagt Ines Schurig. Zutritt war unter anderem nur nach vorheriger Anmeldung und den entsprechenden Nachweisen möglich. „Zu unseren Gästen zählten in erster Linie Paare, die vor haben, sich in diesem Jahr oder in naher Zukunft das Ja-Wort zu geben“, berichtet die Inhaberin des Brautmodenstudios. Innerhalb der Veranstaltung gab es auch einen Hauptgewinn von 1000 Euro für den Kauf eines Hochzeitskleides. „Den Preis hat eine junge Frau aus Leipzig gewonnen“, sagt Schurig.

Jugendweihemode gibt es nur virtuell

Im Sortiment des VitaliO findet sich neben der Braut- auch die Festmode. Dazu gehört unter anderem auch die modische Ausstattung für Jugendweihen. „Leider wird es in diesem Jahr keine Jugendweihemodenschau bei uns in den Räumen am Busbahnhof geben. Aber wir haben eine Online-Präsentation gedreht“, berichtet Ines Schurig. Dazu wurden Models ausgestattet und gefilmt. „Einen Zusammenschnitt dieser virtuellen Modenschau kann man sich auf unserem Youtube-Kanal anschauen“, so Schurig.

Wer sich dann im VitaliO meldet, kann sich nach Terminabsprache dann auch individuell und professionell beraten lassen. www.vitalio-oschatz.de

Von Hagen Rösner