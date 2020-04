Startschuss für neues Wohngebiet Am Weinberg

Dahlen

Die Bagger sind da, die Trasse der Straße ist bereits erkennbar und im Oktober können die ersten Häuslebauer im neuen Dahlener Wohngebiet Am Weinberg loslegen. „Die Erschließung hat wie geplant begonnen, jetzt geht es vorwärts“, sagte Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) beim Ortstermin in dieser Woche. Die Arbeiten in bester Lage – auf einer sonnigen Anhöhe, in Nachbarschaft der ehemaligen Jugendherberge, mit Blick auf die Heidestadt – seien ein wichtiges Signal in diesen Zeiten, findet er: „Wir schauen nach vorn, bieten eine Perspektive und Firmen aus der Region Aufträge, damit deren Leute ihr Auskommen haben.“

Hausanschlüsse vorbereitet

So sei derzeit das Bauunternehmen Ezel aus Torgau dabei, die ersten Erschließungsarbeiten im künftigen Wohngebiet durchzuführen. Der Bogen der Straße, die hindurch führen soll, ist bereits deutlich erkennbar. Links und rechts davon sollen die Grundstücke angelegt werden, für die dann auch die Hausanschlüsse vorbereitet werden sollen. „Wir sind optimistisch, dass wir damit im August fertig sind“, sagte Thomas Ott von der TOK Projekt Bau GbR, die als Erschließungsträger in Dahlen tätig ist. Demnach könnten die ersten Bauherren bereits im Herbst loslegen.

Seit 1996 im Gespräch

Das Wohngebiet Am Weinberg ist ein Klassiker der Dahlener Kommunalpolitik: Schon 1996 stellte der damalige Stadtrat einen Bebauungsplan für das Gebiet auf, gebaut wurde in all den Jahren bisher jedoch nicht. Zuletzt sei der Bedarf an Baugrundstücken immer drängender geworden, weshalb man die Pläne forciert habe und nun umsetze, so Matthias Löwe. „Wir versprechen uns davon auch Zuzug für die Stadt“, sagte er.

Gute Nachfrage

Dass das neue Dahlener Wohngebiet durchaus auf Interesse im weiteren Umkreis trifft, bestätigen die Geschäftsführer der TOK Projekt Bau GbR. „Die ersten Käufe sind bereits notariell beglaubigt und es gibt weitere Reservierungen“, so Tilo Kalisch. Darunter gebe es etwa Kaufinteressenten aus Dresden, die sich Dahlen bewusst ausgesucht haben. Für den Geschäftsführer kein Wunder: „Das hier ist eine tolle Lage und noch dazu mit Grundstücksgrößen, die in Dresden oder Leipzig unbezahlbar sind.“

Vielfalt beim Bauen

Die 17 Grundstücke seien im Durchschnitt rund 800 Quadratmeter groß. Für das Gebiet gebe es einen Bebauungsplan, aber niemand sei an einen Hausbauträger gebunden. „Diese Vielfalt ist gewollt. Jeder soll das bauen können, was er sich wünscht und leisten kann“, unterstrich Kalisch.

Infragstruktur mit Kita-Bau anpassen

Die Stadt Dahlen sei froh über den Impuls, der nun von den ersten Arbeiten des Wohngebietes Am Weinberg ausgebe, meinte Matthias Löwe. Das sei ein wichtiges Signal in diesen bewegten Zeiten: „Hier passiert etwas“, betonte er. Auch die Kommune selbst wolle weiter investieren, kündigte er mit Blick auf den Grundsatzbeschluss des Stadtrates an, eine neue Kindertagesstätte zu bauen. „Wenn wir junge Familien gewinnen wollen, müssen wir auch für die passende Infrastruktur sorgen“, meinte der Bürgermeister.

