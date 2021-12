Statt live jetzt auf CD: Abgesagtes Weihnachtskonzert kommt ins Haus

Bad Lausick

Paul, rote Puschelmütze, rote Filzstiefelchen, darf, was die Sächsische Bläserphilharmonie zurzeit nicht darf: Weihnachtswichtel Paul, Maskottchen des Ensembles, reist in der Vorweihnachtszeit, da die Musikerinnen und Musiker ihr Publikum nicht treffen dürfen, sämtliche Konzerte auf Wochen abgesagt sind, zu Partnern im Landkreis Leipzig und in Nordsachsen. „Niemals war die Nacht so klar“ heißt das Weihnachtskonzert, das jetzt in Bad Lausick, Trebsen, Bad Düben, Oschatz, Schkeuditz zu hören wäre. Immerhin gibt es das ab sofort auf CD. Über Situation von Orchester und Akademie im vierten (Teil-)Lockdown spricht die LVZ mit Geschäftsführer und Akademiedirektor Falk Hartig.

Wir wollen einfach nur spielen

Die „Stille Nacht“ ist erneut von ganz anderer Art als es die Musikerinnen und Musikern und die Menschen in der Region erhofften: Seit Mitte November ruht die Konzerttätigkeit erneut. Wie ist die Stimmung?

Unsere Musikerinnen und Musiker wollen einfach spielen, am liebsten vor Publikum und gerade in der hoch emotionalen Zeit vor Weihnachten. Aber sie sind Realisten. Die Pandemie stellt weltweit Liebgewonnenes auf den Kopf. Ein bisschen wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand.

Dass Corona nicht nur eine abstrakte Gefährdung ist, haben Sie selbst spüren müssen. Wie gut ist das Orchester vorbereitet?

Wir haben alles getan, was möglich ist. Unsere Impfquote von 99 Prozent ist die höchste aller 128 Theater- und Konzertorchester, die in Deutschland zum immateriellen Kulturerbe zählen.

Kurzarbeit statt Konzerten im Advent

Heißt keine Konzerte erneut Kurzarbeit?

Für Dezember ist Kurzarbeit angemeldet. Wir hoffen, dass das Ganze sich nicht bis weit ins Frühjahr hineinzieht, aber wissen können wir es nicht. Die Mitglieder des Ensembles üben zu Hause, proben Notenwerke, motivieren sich, halten sich fit. Aufgrund der Impfungen ist die Situation besser als vor einem Jahr: Gemeinsame Leseproben, betriebsinterne Treffen sind möglich.

Die Anrechtskonzerte in Bad Lausick, Trebsen, Bad Düben, Oschatz und neu in Schkeuditz waren gerade erst angelaufen…

Erneut ausgebremst zu werden, ist traurig für alle Seiten. Den „Tanz durch die Jahrhunderte“ haben wir in Bad Lausick und Trebsen, Bad Düben und Oschatz gespielt. In Schkeuditz wäre das erste Konzert in der Vorweihnachtszeit dazugekommen.

Weihnachts-CD weitsichtig eingespielt

Was wird aus den Programmen, namentlich dem vorweihnachtlichen?

Das kann sich jeder, der unsere Musik schätzt, nach Hause holen. Das Programm „Niemals war die Nacht so klar“ haben wir schon im März auf Tonträger eingespielt und über den Sommer auf CD produziert – offenbar in guter Voraussicht. Unser Förderverein vertreibt die Silberscheibe jetzt bis Ende des Jahres versandkostenfrei über unseren Online-Shop. Zudem ist sie in der Kur- und Tourist-Information am Bad Lausicker Markt zu haben.

Was hat es mit Weihnachtswichtel Paul auf sich, der nicht nur in den Netzwerken unterwegs ist?

Der reist quer durch unseren Kulturraum, die Landkreise Leipzig und Nordsachsen, zu unseren Partnern, um ihnen einen Weihnachtsgruß zu bringen. Die Weihnachtsstory wird auf Facebook geteilt. Als Alternative zu Konzerten, die jetzt ja nicht möglich sind, produzieren wir mit kleinen Ensembles Weihnachts-Video-Clips. Schon welche bestellt für ihre Verwaltungen haben etwa Landrat Henry Graichen, der Oberbürgermeister Karsten Schütze von Markkleeberg und der Bürgermeister Michael Hultsch von Bad Lausick.

Die sind dann nur in den Rathäusern oder im Landratsamt zu sehen?

Natürlich nicht. Sie werden in Sozialen Netzwerken der Kommunalverwaltungen und auf dem Youtube-Channel der Sächsischen Bläserphilharmonie verbreitet.

Neujahrskonzerte mit Fragezeichen

Was wird aus den Neujahrskonzerten?

Das können wir noch nicht sagen. Wir sind spielbereit und warten die weitere Entwicklung ab.

Kleine Konzerte vor Altenheimen kamen im Frühjahr sehr gut an…

… sie gestalten sich aber leider schwierig bei Außentemperaturen von unter zwölf Grad. Aber im Blick haben wir die als soziales Engagement durchaus.

Bläserakademie kann weiter lehren

Was bedeutet der erneute Einschnitt für die Akademie-Tätigkeit?

Im Amateurbereich geht zurzeit so wenig wie auf der Bühne. Doch die Dirigenten- und Kompositionsausbildung in Kooperation mit mehreren Hochschulen setzen wir fort. Vor wenigen Tagen gab es eine mit der Berliner Musikhochschule „Hanns Eisler“, da durfte unser Orchester ganz Zeitgenössisches spielen, Musik von morgen sozusagen.

Was wird aus den Schülerkonzerten?

Die holen wir im möglichen Rahmen nach, auch wenn das unseren straffen Terminplan im Frühjahr weiter verdichtet.

Bis zum Sommer 2022 ist die Saison ja durchgeplant.

Aber wir denken schon jetzt an 2022/23. Das braucht Vorlauf.

Chefdirigent reist in den Iran

Welche Chance haben in Pandemie-Zeiten internationale Aktivitäten?

Die wollen wir keinesfalls aus dem Auge verlieren. Dass Peter Sommerer, unser Chefdirigent und künstlerischer Leiter, in diesen Tagen mit jungen Musikern in der iranischen Hauptstadt Teheran arbeitet, hat zwar nicht unmittelbar mit der Sächsischen Bläserphilharmonie zu tun. Aber mehr Internationalität und die Förderung von kulturellem Austausch sind klar unser Ziel, wenn das wieder möglich ist.

