Stefan Härtel wird neuer Geschäftsführer bei der Collm Klinik Oschatz

Oschatz

Übergabe in schwierigen Zeiten – Der Aufsichtsrat der Collm Klinik Oschatz und die Gesellschafterversammlung hat in dieser Woche den personellen Wechsel in der Geschäftsführung der Collm Klinik Oschatz beschlossen. Sabine Trudel wird nach über 30 Jahren Arbeit im Gesundheitssektor die berufliche Laufbahn an den Nagel hängen. Ihr folgt zum 1. Januar 2021 Stefan Härtel. Der Mann ist kein Unbekannter an der Collm Klinik. Seit 18 Jahren ist er dem Unternehmen verbunden. Erst als Vertreter des Minderheitspartners, der Asklepios Klinikgruppe, später als Prokurist an der Collm Klinik. „Ich freue mich, dass ich das Amt an einen Kollegen weitergeben darf, der das Unternehmen, die Menschen und die Region mit ihren Besonderheiten kennt“, verabschiedet sich Sabine Trudel, die sichtlich gerührt von vielen guten Abschiedswünschen ist. Für Stefan Härtel steht ein harter Einstieg bevor. „Die Bewältigung der Corona-Pandemie mit den Auswirkungen auf die Klinik werden eine Herausforderung darstellen“, ist sich Stefan Härtel sicher. Mehrheitsgesellschafter der Klinik ist der Landkreis Nordsachsen.

Von Hagen Rösner