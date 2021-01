Oschatz/Collm-Region

Beim Kampf gegen das Virus spielt jetzt offenbar auch das Wetter mit. Käme jetzt eine dicke Schneepackung und Dauerfrost, die Ausgangssperre und der Ausgangsradius würde niemanden mehr interessieren. Der Oschatzer Wetterbeobachter und Hobbymeteorologe Sebastian Schuffenhauer kann darüber nur schmunzeln. „Im Zeitraum von Montagnacht bis Dienstagmorgen hat es etwa fünf Zentimeter Schnee gegeben. Das hält niemanden davon ab, vor die Tür zu gehen“, sagt er. Immerhin, so räumt er ein, hat der Winter 2021 gute Karten. „Die Aussicht auf einen guten Winter sind derzeit so gut wie lange nicht mehr“, sagt Schuffenhauer. Dabei hat sich der jetzige Winter schon im Dezember des Vorjahres zusammengebraut. „Wir hatten ja in diesem Jahr schon Mal eine Schneedecke von acht Zentimetern. Das ist wesentlich mehr als im vergangenen Jahr, als wir nicht mal einen einzigen Frosttag verbuchen konnten“, berichtet der Oschatzer Wettermann.

Wetter vor zehn Jahren

Wer eine vergleichbare Wetterlage wie die jetzige finden will, der muss ganz schön tief in die Oschatzer Wettergeschichte eintauchen. „Vor genau zehn Jahren hatten wir Anfang Januar ordentlich Frost und viel Schnee“, erinnert sich Schuffenhauer, der sich damals noch nicht so intensiv wie heute mit den Wetterdaten auseinandergesetzt hat. Trotzdem findet er in seinen Aufzeichnungen für Januar 2010 für Oschatz eine Schneehöhe von 38 Zentimetern.

2010 gab es 38 Zentimeter Schneedecke

Ob es in diesem Tagen auch auf diese Schneehöhen kommen wird, bleibt abzuwarten. „Ich zweifle nicht daran, dass wir in den nächsten Tagen noch Schnee bekommen werden, ob es aber an die 38 Zentimeter ran kommt, das ist wohl zu bezweifeln. 38 Zentimeter ist im Mittelgebirge nichts, aber bei uns im Flachland schon eine ganz schöne Hausnummer“, weiß der Wetterbeobachter aus vieljähriger Erfahrung. 2010 gab es im Januar immer wieder Schneefälle, so das der Straßenverkehr stark beeinträchtigt war. In den Innenstadt gab es kaum noch Platz, um die anfallenden Schneemengen aufzutürmen.

Mit Blick auf die unterschiedlichen Wettermodelle kann Schuffenhauer den Freunden des Winterwetters in den kommenden Tagen Hoffnung machen. In den kommenden Tagen wird es immer mal wieder flocken. Während der Schnee vom Jahresanfang inzwischen schon geschmolzen ist, hat der jetzige Flockenfall gute Chancen liegenzubleiben. „Wir werden in den kommenden Tagen auch zunehmend kältere Temperaturen erleben, so dass sich eine Schneedecke auch gut eine Zeit halten kann“, meint Schuffenhauer. Nachts sind dabei durchaus Temperaturen von minus zehn Grad drin. Außerdem wird auch der Wind in der Collm-Region auffrischen. „Windspitzen bis zu 80 Kilometer pro Stunde können möglich sein.“

Spannender Ausblick für Winterfreunde

Spannend ist für alle Winterfreunde die Frage, ob sich das kalte Wetter bis zu den verkürzten und vorgezogenen Winterferien halten kann. „Das kann man zu diesem Zeitpunkt leider nicht seriös vorhersagen. Man kann einige Theorien entwickeln, doch die müssen am Ende nicht stimmen“, sagt Schuffenhauer. Er wartet erst einmal ab, wie sich die kommenden Tage entwickeln, denn nach wie vor hält das Wetter zahlreiche Überraschungen bereit.

Von Hagen Rösner