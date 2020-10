Steigende Corona-Zahlen: Verwaltungen in der Collm-Region ab sofort wieder nur mit Termin erreichbar

Collm-Region

Während in Polen und Tschechien die Betten für Intensivpatienten knapp werden, das Nationalstadion in Warschau zum Notkrankenhaus wird und in Prag von der Armee Feldlazarette aufgeschlagen werden, sind die Kommunen auch hierzulande alarmiert.

Verwaltungen rund um den Collm reagieren auf steigende Infektionszahlen

Die Corona-Infektionszahlen in der Region steigen, in Oschatz und umliegenden Gemeinden liegen sie derzeit bei 57 Corona-Fällen – über die Hälfte des Gesamtaufkommens seit Beginn der Pandemie.

Grund dafür, dass in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen wieder strengere Sicherheitsmaßnahmen eingeführt werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

Neben der AHA-Formel (Abstand, Hygiene und Alltagsmaske), die um kontinuierliches Lüften und die Nutzung der Corona-App erweitert wurde, heißt das nun oft auch eine verschlossene Rathaustür.

Zutritt ins Mügelner Rathaus bis auf Weiteres nur mit Termin

Seit Dienstag bleibt etwa in Mügeln das Rathaus für unangemeldete Besucher wieder geschlossen. „Ab Dienstag ist der Zugang wieder nur mit Termin möglich“, kündigte Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos) auf Anfrage zum Wochenbeginn an. Solche ließen sich telefonisch unter der allgemeinen Nummer 034362/410 oder per E-Mail vereinbaren.

Auch Einwohnermeldeamt ( 41019) sowie das Standes- und Ordnungsamt (41018) seien für Anliegen telefonisch erreichbar. Lasse sich ein Termin nicht vermeiden, gilt im Haus, wie gehabt: Die Hände müssen sich desinfiziert werden, Masken- und Abstandspflicht von 1,5 Metern müssen gewahrt werden und wer Symptome oder Kontakt zu einer Corona-infizierten Person binnen der letzten 14 Tage hat, bleibt außen vor.

Auch in der Stadtbibliothek wird wieder der Zugang beschränkt: Bücher werden ab sofort wieder über das Fenster am Hinterhof zum Altmarkt ausgeliehen. „Ganz wichtig ist die telefonische Vorbestellung, da ich den Bestand nicht auf Zuruf ans Fenster holen kann“, bittet Bibliotheksleiterin Annett Wünscher, sie vor einem Besuch unter der Mügelner Vorwahl unter 41031 zu informieren.

Naundorf setzt auf bewährte Hygiene-Maßnahmen

Was sich bisher während der Pandemie bewährt hat, auf das werde nun wieder etwas mehr geachtet, beschreibt Bürgermeisterin Cathleen Kramm (parteilos) wie ihre Gemeinde auf die derzeitigen Infektionszahlen reagiert: So werden Besucher am Sitz der Gemeinde Naundorf in Hof nun öfter klingeln – was sie aber ohnehin oft getan haben, als die Tür am Alten Schloss noch offen stand.

Die Leute achteten auf die Sicherheitsmaßnahmen wie Abstand und Masken und vereinbarten auch oft einen Termin. Das werde jetzt eben wieder mehr zur Regel. Gut gefahren sei die Gemeinde auch damit, bei den Kindereinrichtungen die einmal getroffenen Maßnahmen beizuhalten. Dass die Kinder an der Haustür der Einrichtungen in Empfang genommen wurden etwa, „das hatten wir die ganze Zeit“, sagt sie, und spart jetzt Diskussionen und neue Aushänge.

Cavertitzer Gemeinderat muss nach Zeuckritz ausweichen

Auch im Schönaer Verwaltungsgebäude der Gemeinde Cavertitz gilt nun eine strikte Maskenpflicht. „Jeder, der reinkommt, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen“, sagte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Das gelte auch für Mitarbeiter mit Bürgerkontakt und bei Begegnungen. Ausgenommen seien Beschäftigte, die durch eine Scheibe am Arbeitsplatz geschützt sind.

Die Öffnungszeiten bleiben im Gegensatz zum Frühjahr erhalten. Außerdem kündigte Gürth an, die Gemeinderatssitzungen weiterhin im Versammlungsraum der Feuerwehr Zeuckritz durchzuführen, da dieser groß genug sei, um die Abstandsregeln einzuhalten.

Liebschützberg und Wermsdorf bleiben noch bei Öffnungszeiten

Die Verwaltung der Gemeinde Liebschützberg ist generell nur dienstags und donnerstags für den Besucherverkehr geöffnet. An den anderen Werktagen sind Termine nach Vereinbarung möglich. Besucher sind dazu angehalten, vom im Eingangsbereich stehenden Desinfektionsmittel Gebrauch zu machen.

In Wermsdorf bietet die Verwaltung den Bürgern noch die regulären Öffnungszeiten an. „Wir behalten die Infektionszahlen im Blick und überlegen von Woche zu Woche neu“, betont Bürgermeister Matthias Müller ( CDU). Man sehe es gern, wenn die Besucher im Gemeindeamt einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Auf den breiten Fluren sei das sicher nicht nötig, aber in engeren Bereichen wie im Treppenhaus durchaus sinnvoll. Dort, wo für Wartende Stühle bereitstehen, habe man diese auseinandergerückt, um den Mindestabstand einhalten zu können. Umgeräumt habe man deshalb auch in mehreren Büros mit Publikumsverkehr.

Dahlen setzt nach wie vor auf Termine – auch das hat Vorteile

Im Rathaus der Stadt Dahlen hält man seit der Öffnung nach dem Lockdown daran fest, Bürger nur nach Anmeldung in die Ämter zu lassen. „Diese Terminvereinbarungen sind teils kurzfristig möglich, wenn sich die Bürger an der Sprechanlage des Rathauses melden“, betont Bürgermeister Matthias Löwe (WHD). Mit dieser Verfahrensweise habe man gute Erfahrungen gemacht.

Mit Termin erübrigen sich die früher üblichen Wartezeiten zum Beispiel im Einwohnermeldeamt. Gerade von Berufstätigen sei das sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen worden. Trotz dieser Einschränkungen habe die Verwaltung ihre Dienstleistungen für die Einwohner stabil erbringen können.

Neben der Anmeldung legt man im Dahlener Rathaus auch Wert darauf, dass die Besucher einen Mund-Nase-Schutz tragen und das bereitgestellte Desinfektionsmittel nutzen.

