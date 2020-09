Sterbeverbot und sichere Geldanlage

Oschatz

Fühlen Sie sich in Oschatz auch so unsicher? Das liegt an Ihrer persönlichen Wahrnehmung. Denn objektiv, also den Statistiken folgend, ist die Stadt sicher. Das eigene Empfinden lässt sich aber nicht in Diagramme pressen – deswegen sieht das der Einzelne ganz anders. Hinzu kommt eine Parallele zu Corona: Wer mehr sucht, der findet auch mehr. Ergo: Wer mehr testet, kriegt mehr positive Fälle und wer mehr kontrolliert, bekommt mehr Straftaten.

Sterben unter Strafe stellen

Allerdings hat jeder selbst in der Hand, dass er und die Stadt, in der er lebt, sicher ist. Manche schießen über das Ziel hinaus. Der Schulweg der eigenen Kinder, der Einkaufsbummel und andere kleine Touren auf ebener Strecke werden immer öfter mit geländegängigen SUVs zurückgelegt. Die Begründung reicht noch in vergangene Generationen zurück: Im Krieg waren die Großeltern mit dem Panzer eben auch sicherer als zu Fuß.

Bei Unfällen auch nicht weniger kaputt als andere Autos: Der SUV. Quelle: Frank Schmidt

Wer Rad fährt, trägt meist einen Helm, wer Auto fährt, legt einen Gurt an. Beides ist akzeptiert. Nur beim Tempolimit konnte man sich noch nicht einigen. Folgerichtig sollten auch Fußgänger einen Helm tragen, um das Leben sicherer zu machen. Denn beim Laufen kann man stolpern, hinfallen und schlimmstenfalls an den Folgen sterben. Um jegliche Gefahr auszuschließen, und weil es auch hier, wie bei der Maskenpflicht, Verweigerer gibt, sollte die Politik ein Sterbeverbot einführen – dann sind wirklich alle sicher vor dem Tod.

Investition in innere Organe

Begünstigend für so manche Straftat – und damit ein großer Unsicherheitsfaktor – ist Alkohol. Doch auch hier gibt es Möglichkeiten. Geschickte Zeitgenossen können ihr Sicherheitsempfinden damit sogar ins Positive kehren. Ein Bekannter von mir gewann unlängst eine Million Euro im Lotto – und fühlte sich sehr unsicher. Immerhin steigt die Zahl der neuen Freunde dadurch sprunghaft an. Ich riet ihm, um das Geld schnell loszuwerden: „Am besten teilst du es auf. Für 500 000 Euro lässt Du Dir eine neue Leber transplantieren. Dann kannst Du das Restgeld getrost versaufen!“

Von Christian Kunze