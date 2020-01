Sternallee im Oschatzer Stadtwald wird ausgebaut

Oschatz

Die Stadt Oschatz wird für rund 100 000 Euro den Forstwegebau an der Sternallee im Stadtwald vorantreiben. Die Sternallee ist Bestandteil des forstwirtschaftlichen Wegenetzes im Oschatzer Stadtwald und dient der Bewirtschaftung der angrenzenden Waldflächen. Der in Stand zu setzende Abschnitt an der Sternallee liegt zwischen der Wermsdorfer Straße und der Fußgängerbrücke am Stranggraben. Es soll eine Wegestrecke von rund 360 Metern ausgebaut werden. Dies ist die Hauptabfuhrschneise für den Holzeinschlag. Gleichzeitig ist die Sternallee aber auch Bestandteil des örtlichen Wander- und Radwegenetzes. Mit dem Ausbau ist die Firma ADW beauftragt.

Von Hagen Rösner