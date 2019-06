Oschatz

Es ist wieder Sterntalerzeit in der freien evangelischen Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Oschatz. Seit nunmehr 13 Jahren ist das in dem Haus der Kirchgemeinde St. Aegidien jene Zeit, in der Jugendliche und junge Erwachsene austesten, ob der Beruf des Erziehers oder der Erzieherin ihnen zusagt. Basis dafür ist das „ Sterntaler“-Projekt der Diakonie Sachsen, das sich dem Nachwuchsgewinn widmet.

Noch freie Plätze

Rund um den traditionellen „Regenbogen“-Sporttag, in diesem Jahr gemeinsam durchgeführt mit den angehenden Sozialassistenten des benachbarten Beruflichen Schulzentrums, haben auch die Sterntaler-Absolventen ihre erste große Aufgabe. Gemeinsam mit den Angestellten der beiden Einrichtungen betreuen sie die Stationen des Kita-Sportfestes – und sammeln dort, wie auch im übrigen Tagesstätten-Alltag, reale Erfahrungen im Umgang mit den Jüngsten.

Sportfest Kita Unter dem Regenbogen Oschatz mit Sozialassistenten des Beruflichen Schulzentrums Oschatz. Quelle: Christian Kunze

Seit mehreren Jahren beteiligt sich das Haus am „ Sterntaler“-Projekt der Diakonie in Sachsen. Zum 13. Mal in Folge bietet das Evangelische Diakoniewerk im Freistaat Schülerinnen und Schülern die Chance, in einen sozialen Beruf hinein zu schnuppern – während der Ferien, für eine Woche oder 14 Tage. Zielgruppe sind Jungen und Mädchen zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr, die ihren Berufwunsch festigen und in der Praxis auf die Probe stellen möchten. Insgesamt hält die Kita „Unter dem Regenbogen“ 18 Stellen frei, beworben haben sich bisher jedoch erst zwei, war von Leiterin Katrin Schulze zu erfahren.

Hilfe für Unschlüssige

Für ihr Kollegium und sie selbst ist der „ Sterntaler“ auch ein Kompass, denn die Zahl geeigneter Fachkräfte für den Erziehernachwuchs ist inzwischen rar geworden, konstatiert sie. Mit Unterstützung der Diakonie, die das Vorhaben gemeinsam mit den Praktikumseinrichtungen finanziert, wolle man so gegen den Mangel an Bewerbern und letztlich den Fachkräfte-Mangel vorgehen, betont die Einrichtungsleiterin.

Natürlich gehört für eine Tätigkeit als Erzieher mehr Rüstzeug als nur die favorisierte Beschäftigung mit Kindern. Nur weil man im Familien- und Bekanntenkreis gern und oft Babysitter ist und es einem dort leicht von der Hand geht, heißt das noch lange nicht, dass dies auch im Umgang mit fremden Kindern so gut klappt – analog zur Altenpflege. Die Sterntalerzeit sei deshalb gut, um eine Entscheidung reifen zu lassen oder gar zu fällen, wenn man noch unschlüssig ist.

Gutschein als Bonus

Im Gegensatz zu den meisten anderen Praktika bietet diese Variante den jungen Menschen einen weiteren Anreiz. Pro Woche in der Tätigkeit erhält jeder Teilnehmer einen Warengutschein im Wert von 30 Euro. Bei sechs Stunden Arbeit pro Werktag entspricht das einem symbolischen Euro in der Stunde. „Bei der Auswahl der Gutscheine versuchen wir, uns nach den Wünschen der Praktikanten zu richten. Meist sind es solche für Geschäfte in der unmittelbaren Umgebung“, sagt Katrin Schulze. Ergänzt wird die Arbeit mit einer Bescheinigung über die geleistete Tätigkeit, die später einmal den Bewerbungsunterlagen beigelegt werden kann.

Wer Interesse an einem Einsatz als „ Sterntaler“ in der kirchlichen Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ hat, der meldet sich direkt in der Einrichtung, Rudolf-Breitscheid-Straße 2A, Telefon: 03435 92 61 01, E-Mail: info@kita-regenbogen-oschatz.de. Ansprechpartner ist Leiterin Katrin Schulze.

