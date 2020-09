Stiftertafel für Rudolf Tischer in Kirche Altoschatz enthüllt

Altoschatz

Eine Stiftertafel krönt die Sanierung der Kirche in Altoschatz: Jetzt enthüllten der ehemalige Pfarrer Berthold Zehme und der derzeitige Pfarrer Christof Jochem die steinerne Erinnerung an den im vergangenen Jahr verstorbenen Rudolf Tischer. Der in Kleinforst Geborene und später in die USA gezogene Tischer wurde im Altoschatzer Gotteshaus getauft, konfirmiert und getraut und auf dem dortigen Friedhof beigesetzt. Zu Lebzeiten spendete der als „Autokönig von Maryland“ in die Geschichte eingegangene Mäzen kontinuierlich für den Erhalt „seiner“ Kirche und auch der St. Aegidienkirche im Oschatzer Stadtzentrum. Für die Kirche in Altoschatz kamen so fast eine Millionen Euro zusammen.

Von Christian Kunze