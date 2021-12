Stiftung der Semperoper Dresden dankt Oschatzer Klinikpersonal

Oschatz/Dresden

Die Oschatzer Collm Klinik hat in den vergangenen Monaten starke Belastungsproben aushalten müssen. Die dritte Pandemiewelle in der Weihnachtszeit vor einem Jahr traf die Klinik mit voller Wucht. Auch jetzt in der vierten Welle leisten medizinisches und Pflegepersonal aufopferungsvolle Arbeit.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das wird nicht nur in Oschatz und der Collm-Region mit Dankbarkeit wahrgenommen, sondern auch in der Landeshauptstadt Dresden. Die Stiftung der Semperoper Dresden war am Donnerstagmorgen in der Oschatzer Collm Klinik zu Gast, um Medizinern und Pflegern für ihre Arbeit zu danken. Im Gepäck: 23 Präsentkörbe und zwei große Kartons mit Schokolade aus einer Manufaktur. „Ich denke, man kann in diesen harten Zeiten dem Personal in den Kliniken nicht genug danken“, sagt Franziska Bücker, Pressesprecherin der Dresdener Semperoper Stiftung in Oschatz.

Anerkennung aus der Öffentlichkeit

Hauptziel der Stiftung ist zweifellos die künstlerische Förderung. Doch in diesem Fall wird auch ein soziales Projekt im Dresdener Umland unterstützt. „Der Kontakt zur Semperoper Stiftung ist über private Bekanntschaften entstanden“, sagt der Geschäftsführer der Collm Klinik Stefan Härtel. Gemeinsam mit der Pflegedienstleiterin Antje Dosmann wurden den Mitarbeitern der einzelnen Station die Präsente überreicht.

„Enge Dienstpläne und hohe emotionale Belastungen, so sieht im Moment der Klinikalltag aus“, sagt Pflegedienstleiterin Antje Dosmann. Sie ist sich sicher, das die Aufmerksamkeit der Semperoper Stiftung bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hoch angesehen wird. „Es tut allen Leuten hier gut, wenn sie mitbekommen, dass ihre Arbeit in der Öffentlichkeit wahrgenommen und geschätzt wird“, so die Pflegedienstleiterin. Dies bezieht sich auch auf die Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer.

Lage auf Intensivstation angespannt

Die Folgen der vierten Pandemie-Welle sind an der Oschatzer Collm Klinik nicht spurlos vorübergegangen und die Situation ist nach wie vor schwierig. Und doch zeigt sich ein Lichtstreifen am Horizont. „Im Moment sieht es so aus, dass sich auf den Stationen die Situation wieder etwas normalisiert. Doch auf der Intensivstation ist die Lage immer noch angespannt“, sagt der ärztliche Leiter der Oschatzer Collm Klinik Dr. Mario Günther.

Von Hagen Rösner